Τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο κλήθηκε να σχολιάσει η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου, το βράδυ της Τρίτης (6/1/26) στο Action 24.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η Αφροδίτη Λατινοπούλου για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο «Σαφώς και το βλέπω θετικά. Από τη στιγμή που κλαίνε οι Αριστεροί, η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν και ο Βελόπουλος, πολύ καλά πιθανώς έκανε ο Τραμπ».

«Εδώ μιλάμε για έναν κακοποιό και ένα διεθνές καρτέλ κοκαΐνης. Κατηγορείται για ναρκοτρομοκρατία. Έπρεπε να γίνει με μία τέτοια σύλληψη γιατί κινδύνευαν ανθρώπινες ζωές Αμερικανών πολιτών. Ήταν δικαιώμα του Τραμπ να ασκεί αυτοάμυνα για να προφυλάξει ανθρώπινες ζωές» τόνισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Σε ερώτηση για το διεθνές δίκαιο, η Αφροδίτη Λατινοπούλου σχολίασε: «Υπήρξε κατοχή και εισβολή εδαφών; Αν υπήρχε τέτοιο πράγμα θα μιλούσαμε για το διεθνές δίκαιο. Εδώ μιλάμε για ποινικές ευθύνες και ποινικές κατηγορίες».

«Όποιος θέλει να υπερασπιστεί τον Μαδούρο και όποιος είναι με τον ναρκέμπορο, να πάει να υπερασπιστεί τον Μαδούρο και να ζήσει στη Βενεζουέλα».