Συναγερμός έχει σημάνει στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετά τη δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που προκάλεσε αίσθηση.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, σε live που έκανε στο Instagram, τόνισε χαρακτηριστικά: «Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή. Μια βόμβα. Θα έφερνα τον Τζόρνταν στα 29 του αν χρειαζόταν, απλά για να κερδίσω την Ευρωλίγκα».

Οι Πράσινοι είναι στην αγορά για μεταγραφή και ψάχνουν κάτι πολύ δυνατά. Οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι και ήδη έχει ξεχωρίσει παίκτης που μπορεί να αναβαθμίσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Γνωρίζει πολύ καλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ και ταιριάζει απόλυτα στο πλάνο του Εργκίν Αταμάν. Ποιες άλλες περιπτώσεις εξετάζονται τα τελευταία 24ωρα.

