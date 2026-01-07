BEAST

Η Καρυστιανού, ο Τσίπρας και το παιχνίδι με την αποχή

Καλημέρα σε όλους. Η συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στο Kontra το βράδυ της περασμένης Δευτέρας άνοιξε μεγάλη συζήτηση για τα μελλούμενα. Η προαναγγελία ενός νέου κόμματος με πρωταγωνίστρια την ίδια προκαλεί ευρύτερες συζητήσεις. Αυτό που δημιούργησε ερωτηματικά ήταν η κριτική της Μ. Καρυστιανού προς τον Αλέξη Τσίπρα που δεν ήταν ούτε στιγμιαία ούτε τυχαία. Είναι επιλογή. Και έχει βάθος. Η Καρυστιανού χτίζει αφήγημα «νέας αρχής», δικής της αυτοοργάνωσης και ρήξης με το πολιτικό παρελθόν. Σε αυτό το κάδρο, ο Τσίπρας -όσο κι αν μιλά για restart- ανήκει στο «παλιό» κατά πολλούς.

Η διπλή επίθεση και το δεξιό στίγμα

Η επίθεση της Καρυστιανού είναι διπλή. Από τη μία δανείζεται τη δεξιά κριτική για τα μνημόνια, από την άλλη την αριστερή πικρία για τη «χαμένη ελπίδα». Δεν είναι αντίφαση, αλλά στρατηγική και κρατά ανοιχτούς διαύλους με τη δεξιά πτέρυγα του συστήματος, διαφοροποιούμενη από τον Σαμαρά, με τα εθνικά ως κοινό τόπο.

Στόχος η αποχή

Ο πραγματικός στόχος, όμως, δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο Τσίπρας αλλά το μεγάλο ποσοστό της αποχής και οι πολίτες που δεν πιστεύουν κανέναν. Αυτούς θέλει να σηκώσει από τον καναπέ αν και εκεί στοχεύουν πολλοί.

Το υποτιθέμενο «φλερτ» με Φαραντούρη

Πολλά γράφονται για προσέγγιση Καρυστιανού με τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη που ακούγεται για αντιπρόεδρος του νέου κόμματος. Κρατήστε μικρό καλάθι γι’ αυτό. Προς το παρόν θα σταθώ σε κάτι που ενοχλεί. Ο Φαραντούρης δεν εξελέγη ανεξάρτητος αλλά ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα για πολλούς συντρόφους του τα πράγματα είναι απλά. Ή βγαίνει και λέει «παραμένω ΣΥΡΙΖΑ, τελεία» ή δηλώνει ότι τον ενδιαφέρει άλλο εγχείρημα και παραδίδει την έδρα. Αυτό ήδη το είπε δημόσια και ο Παύλος Πολάκης. Για αρκετούς όμως η σιωπή του κόμματος είναι εξίσου προβληματική όταν ακούγεται για τον Ν. Φαραντούρη περί αντιπροεδρίας. Αλλά είπαμε, κρατήστε μικρό καλάθι γι’ αυτό.

Ο Φάμελλος κάνει το… κορόιδο

Πήρα την πηγή μου στην πλατεία Κουμουνδούρου να ρωτήσω τι κάνει ο Σωκράτης Φάμελλος μιας και τον έχουν χάσει τα ραντάρ μου τελευταία. Στην ερώτηση μου τι κάνει λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άκουσα από την απέναντι γραμμή, το… κορόιδο. Όπως το διαβάσατε. Το κορόιδο. Τα όργανα δεν συνεδριάζουν και όλοι περιμένουν το πότε θα ανακοινώσει τον νέο πολιτικό φορέα ο Αλέξης Τσίπρας. Βέβαια για να είμαι ειλικρινής και στην αντιπολίτευση αυτό περιμένουν για να δουν πως θα κινηθούν απλά οι άλλοι δεν κάνουν το κορόιδο. Καταλαβαίνω ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε μία άβολη θέση και σε ένα μαρτύριο εν αναμονή των εξελίξεων μέσα στο ίδιο του το κόμμα, και αυτό φάνηκε και στην καθιερωμένη πανηγυρική δοξολογία για το νέο έτος, χοροστατούντος του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου, όπου τον εκπροσώπησε η βουλευτής Νίνα Κασιμάτη. Η οποία αν θυμάστε καλά είχε υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες κόντρα στη γραμμή του κόμματος της, ενώ τότε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλωσόρισε τη νέα φρεγάτα F – 601 «Κίμων» στο Πολεμικό Ναυτικό «ως φρουρό της εθνικής ανεξαρτησίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Κοσμοσυρροή στο Φανάρι

Μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας χθες λόγω των Θεοφανείων και στο επίκεντρο βρέθηκε το Οικουμενικό πατριαρχείο. Εκεί βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης που εκπροσώπησε την κυβέρνηση όχι απλώς ως υπουργός αλλά και ως πρόεδρος του Eurogroup. Οι εορτασμοί έγιναν παρουσία του Μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιου και συλλειτουργία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Οι συμβολισμοί είναι σαφείς: γεωπολιτική, Ουκρανία, Φανάρι.

Μητσοτάκης στο Παρίσι και ο γαμπρός Τραμπ

Ανήμερα των φώτων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Ελιζέ, στο Προεδρικό Μέγαρο της Γαλλίας όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Εκεί βρέθηκαν 33 ηγέτες στο ίδιο τραπέζι και η «Συμμαχία των Προθύμων» έστειλε μήνυμα. Στήριξη στην Ουκρανία, πολυεθνική δύναμη, και το κρίσιμο αμερικανική εγγύηση σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης μετά από κατάπαυση πυρός. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν το τετ α τετ του Κυρ. Μητσοτάκη με τον Τζάρεντ Κούσνερ τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που μόνο τυχαίο δεν ήταν. Οι γέφυρες με το περιβάλλον Τραμπ χτίζονται νωρίς και σιωπηρά.

Η μάχη των μπλόκων

Σε τεντωμένο σχοινί είναι οι σχέσεις κυβέρνησης και αγροτών που αποφάσισαν να μην «μαλακώσουν» εύκολα. Μετά από πάνω από έναν μήνα κινητοποιήσεων, η πανελλαδική σύσκεψη αποφάσισε 48ωρη εθνική αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων, αν η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει τις αιτιάσεις για ανεξόφλητες επιδοτήσεις και υψηλό κόστος παραγωγής. Η κυβέρνηση από την πλευρά της, παρά τα συγκεκριμένα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον παροχές πέρα από αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί – μια στάση που προσλαμβάνεται από τους αγρότες όχι απλώς ως αδιαλλαξία, αλλά ως τελεσίγραφο. Παράλληλα, η επίσημη γραμμή της κυβέρνησης αφήνει να διαρρεύσει ότι η κοινωνική ανοχή υποχωρεί καθώς οι αποκλεισμοί έχουν ήδη προκαλέσει σημαντική ταλαιπωρία στο κοινό και οικονομικές απώλειες σε άλλους κλάδους (μεταφορές, τουρισμό, εμπόριο). Στο παρασκήνιο, πολιτικοί παράγοντες και κοινοβουλευτικές φατρίες τρίβουν τα χέρια: οι μεν αντιπολιτευόμενοι κατηγορούν την κυβέρνηση για «καθυστέρηση και κακή διαχείριση» ενισχύσεων, οι δε στην πλειοψηφία επιχειρηματολογούν ότι η σκληρή γραμμή είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί κοινωνική πόλωση. Το αποτέλεσμα; Ο αγροτικός κόσμος μοιάζει διασπασμένος ανάμεσα στην ανάγκη για πραγματικό διάλογο και την καχυποψία απέναντι σε πολιτικές υποσχέσεις, ενώ η κυβέρνηση κρατάει την ίδια στιγμή ανοικτή την πόρτα συζήτησης χωρίς νέες παραχωρήσεις, θέτοντας το πολιτικό στοίχημα στην ισορροπία ανάμεσα σε πίεση από τα μπλόκα και σε πιθανό κοινωνικό κόστος.

Με Δένδια η -δύσκολη- συζήτηση στην επιτροπή

Πρεμιέρα σήμερα για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες μετά από τη μικρή ανάπαυλα των γιορτών και η δεύτερη ανάγνωση του πολυνομοσχεδίου για τις ένοπλες δυνάμεις στην ειδική επιτροπή αναμένεται να σηκώσει πολιτικό θόρυβο. Πληροφορήθηκα ότι στην επιτροπή που ξεκινά τις εργασίες της στις 10:00 θα βρίσκεται και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας που βρέθηκε χθες ανήμερα των Φώτων στη Φλώρινα, όχι τίποτα άλλο μην έχουμε πάλι κανένα σκηνικό τύπου Καιρίδη – Δαβάκη που προκάλεσε μέχρι και εσωκομματικό θέμα λόγω της απουσίας του. Ο Νίκος θα είναι εκεί για να υποστηρίξει το νομοσχέδιο το οποίο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις, οι οποίες δεν λένε να κοπάσουν με έμφαση τις αλλαγές στο βαθμολόγιο. Μέχρι και η Μαρία Καρυστιανού είπε ότι την επισκέφθηκαν στρατιωτικοί για να την ενημερώσουν για τις διαμαρτυρίες τους. Πάντως, στις 12:00 θα γίνει συνέντευξη Τύπου στο Ξενοδοχείο Αμαλία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών Ενώσεων με τη συμμετοχή του γνωστού συνταγματολόγου, Νίκου Αλιβιζάτου.

Η ομάδα των 11 και ο Κακλαμάνης

Θα γνωρίζετε τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι από τον Σεπτέμβριο του 2024 ασκούν εσωκομματική κριτική μέσω αιχμηρών κοινοβουλευτικών ερωτήσεων προς την κυβέρνηση και στην οποία ηγείται κατά κάποιο τρόπο ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο βουλευτής και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών. Βέβαια έχουν γίνε κάποιες αλλαγές στην «ενδεκάδα» αφού κάποιοι εξ αυτών μπήκαν στην κυβέρνηση ενώ ένας απ’ αυτούς έγινε και πρόεδρος της Βουλής. Να σας θυμίσω ότι το πρώτο «γαλάζιο αντάρτικο» είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2024 με ερώτηση προς τον τότε υπουργό Οικονομικών σχετικά με την προστασία των δανειοληπτών από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (Servicers) και τα «κόκκινα δάνεια». Γιατί τα θυμήθηκα όλα αυτά; Γιατί όπως μαθαίνω, στους διαδρόμους της Βουλής υπάρχει γκρίνια από την «ομάδα των 11» για τον Νικήτα Κακλαμάνη αφού θεωρούν ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στις 22 Ιανουαρίου του 2025 ως πρόεδρος της Βουλής τους έχει «αδειάσει» και δεν τους στηρίζει. Μην ξεχνάμε ότι ο Νικήτας Κακλαμάνης είχε υπερασπιστεί σθεναρά το δικαίωμα των κυβερνητικών βουλευτών να ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο, και είχε συνυπογράψει την πρώτη ερώτηση των 11.

Μουρμούρα για Κοντογιώργη

Ένας χρόνος χωρίς τον Κώστα Σημίτη πέρασε και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης έκανε μια θετική ανάρτηση για τον Σημίτη που ενόχλησε τους καραμανλικούς. «Ημέρα μνήμης για έναν πολιτικό που άφησε τη δική του σφραγίδα στην σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου , που εργάστηκε συστηματικά και συνέδεσε το όνομα του με σημαντικές εθνικές κατακτήσεις της πατρίδας μας και με τη διαρκή προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και εξευρωπαϊσμό» έγραψε μεταξύ άλλων, προκαλώντας συζητήσεις αρνητικές για τον ίδιο στον μικρόκοσμο της ΝΔ.

H Μάγδα Τασούλα στη Dimand

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πληροφορούμαι ότι η Μάγδα Τασούλα, κόρη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ακολουθεί τη δική της ανεξάρτητη επαγγελματική πορεία και μάλιστα στον ιδιωτικό τομέα. Καθώς συμμετέχει στην ομάδα μάρκετινγκ της Dimand, έχοντας αφήσει ένα ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα με την έως τώρα πορεία της στην εταιρεία. Οι ίδιες πηγές μου λένε ότι η ίδια έχει καταγράψει διαδρομή και στο θεατρικό σανίδι, συμμετέχοντας για παράδειγμα στην παράσταση «Το Γαϊτανάκι του Έρωτα» του Άρθουρ Σνίτσλερ, το οποίο είχε ανέβει το 2024 στο θέατρο Σταθμός.

Τι αλλάζει στα μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας

Δεσμευτικό πλαίσιο για τη λειτουργία των μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας μαθαίνω ότι ετοιμάζει το υπουργείο Τουρισμού, με την εφαρμογή Πρότυπου Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας. Έτσι επιχειρεί να βάλει τέλος σε ασάφειες που τα τελευταία χρόνια δημιουργούσαν τριβές σε επενδύσεις, αγοραπωλησίες και καθημερινή διαχείριση. Η ρύθμιση θα αφορά τουριστικές αναπτύξεις στις οποίες συνυπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, προς πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση, και έρχεται να ορίσει με ακρίβεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων: φορέων διαχείρισης, ιδιοκτητών και μισθωτών. Μου είπαν ότι ως μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας θα ορίζονται μονάδες όπου το ξενοδοχειακό σκέλος συνδυάζεται με επιπλωμένες κατοικίες τουριστικής χρήσης. Οι κατοικίες αυτές διαθέτουν λειτουργική αυτοτέλεια, ανεξάρτητη πρόσβαση και ελάχιστο εμβαδόν 40 τ.μ., μπορούν να αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες και να μεταβιβάζονται ή να εκμισθώνονται για χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών.

Τι «έγραψαν» το 2025 τα σούπερ μάρκετ

Το 2025 μαθαίνω ότι ήταν μία ακόμα χρονιά ανάπτυξης για την αγορά ταχυκίνητων προϊόντων, με τα σούπερ μάρκετ να «γράφουν» θετικό πρόσημο τόσο σε αξία όσο και σε όγκο πωλήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana έως και τις 21 Δεκεμβρίου, η συνολική αξία πωλήσεων αυξήθηκε κατά 4,8%, εξέλιξη που αποτυπώνει μια αγορά που συνεχίζει να αναπτύσσεται, αν και με σαφώς πιο συγκρατημένους ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έντονων ανατιμήσεων. Η άνοδος αυτή δεν οφείλεται μόνο στις τιμές, αλλά και στην αύξηση των πωλούμενων τεμαχίων. Οι πωλήσεις σε όγκο ενισχύθηκαν κατά 3,2%, δείχνοντας ότι η κατανάλωση παραμένει ενεργή, παρά τη συνεχιζόμενη πίεση στα εισοδήματα. Παράλληλα, η μέση τιμή ανά τεμάχιο αυξήθηκε κατά 1,5%, επιβεβαιώνοντας ότι το 2025 χαρακτηρίστηκε από επιβράδυνση του πληθωρισμού στα ράφια και έντονη προσπάθεια συγκράτησης τιμών. Από τα παραπάνω θέλω να ξεχωρίσω την εικόνα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία κατέγραψαν τη μεγαλύτερη δυναμική. Οι πωλήσεις τους σε αξία αυξήθηκαν κατά 6,0%, ενώ σε όγκο κατά 3,8%, ξεπερνώντας τόσο το σύνολο της αγοράς όσο και τα επώνυμα προϊόντα. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει ξεκάθαρα τη στροφή των καταναλωτών σε πιο οικονομικές επιλογές, χωρίς απαραίτητα να μειώνουν την κατανάλωση.

Η μεγάλη «καθαίρεση» στη Δωδώνη

Πλειάδα στελεχών από τη Δωδώνη βρέθηκε από τη μία μέρα στην άλλη εκτός της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς από τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντη. Σας μιλάω για υψηλόβαθμα στελέχη αλλά και διευθυντές που για πολλά χρόνια θήτευσαν στην εταιρεία. Και ο ένας μετά τον άλλον μάθαιναν ξαφνικά από τη νέα ιδιοκτησία ότι πλέον δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία τους με τη γνωστή γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου. Μου λένε μάλιστα ότι η οικογένεια Σαράντη, έχει επιλέξει να συγκεντρώσει το σχήμα των στελεχών στη Δωδώνη, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της μέσα από στελέχη εμπιστοσύνης της ιδιοκτησίας, τα οποία αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας την καθοδήγηση της εξαγορασθείσας εταιρείας.

Άνοιξε ο δρόμος για την περιπετειώδη επένδυση στη Χαλκιδική

Η επένδυση που δρομολογείται σήμερα στη Χαλκιδική από τον όμιλο Sani/Ikos-μεταξύ των βασικών μετόχων του οποίου είναι η οικογένεια Ανδρεάδη-έχει πίσω της μια διαδρομή γεμάτη καθυστερήσεις και αλλαγές στρατηγικής. Το project ξεκίνησε το 2022, όταν η Goldman Sachs εισήλθε δυναμικά στον ελληνικό τουρισμό, αποκτώντας τρία ξενοδοχεία στην Κασσάνδρα με στόχο τη ριζική ανακατασκευή τους και τη δημιουργία ενός πεντάστερου resort διεθνών προδιαγραφών. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις, σε συνδυασμό με την εκτόξευση του κόστους κατασκευής, οδήγησαν σε πλήρη αναθεώρηση του αρχικού πλάνου. Έτσι, το 2025 η Goldman Sachs αποφάσισε να αποχωρήσει, πουλώντας τα ακίνητα στον όμιλο Sani/Ikos. Πλέον, ο όμιλος Sani/Ikos προχωρά στην υλοποίηση της επένδυσης, χωρίς να επιδιώκει την ένταξή της στις στρατηγικές επενδύσεις. Καθοριστικό βήμα αποτέλεσε η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, λίγες ημέρες πριν από το τέλος του 2025, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία του ενιαίου πεντάστερου συγκροτήματος, «Xia Resort», δυναμικότητας 2.217 κλινών.

H εσωστρέφεια στην Carrefour μετά την κατάρρευση του deal

Έντονη είναι η εσωστρέφεια που επικρατεί όπως μαθαίνω εντός της Carrefour, συμφερόντων του εισηγμένου ομίλου AVE στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κι αυτό γιατί μετά την κατάρρευση του πολλά υποσχόμενου dealμεταξύ Carrefour και Bazaar, τα πράγματα φαίνεται ότι δεν είναι τόσο ευοίωνα για το μέλλον της γαλλικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη χώρα μας. Ή τουλάχιστον υπό την ομπρέλα του ομίλου AVE.

Σήμερα κρίνεται η απόφαση για ΟΠΑΠ – Allwyn

Σήμερα είναι προγραμματισμένη η έκτακτη γενική συνέλευση του ΟΠΑΠ, μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από την αγορά ως πολλαπλά κρίσιμη και φαίνεται να ξεκινά με αυξημένες πιθανότητες επιτυχούς έκβασης του σχεδίου για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας υπερδύναμης στον κλάδο των τυχερών παιγνίων. Οι μέτοχοι καλούνται να δώσουν το «πράσινο φως» στη διασυνοριακή μετατροπή, η οποία εντάσσεται σε μια ευρύτερη συναλλαγή με τελικό στόχο τη συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn. Υπό τη σκέπη του νέου σχήματος διαμορφώνεται το δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο επιχειρηματικό group διεθνώς στον διευρυμένο τομέα του gaming, με παρουσία σε ευρωπαϊκές αγορές, στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Βασικός μέτοχος της Allwyn είναι ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Κάρελ Κόμαρεκ, ο οποίος αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο πίσω από τη στρατηγική ενοποίησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη για τους μετόχους που ενδεχομένως διαφωνήσουν με τη συναλλαγή. Έχουν μάλιστα τη δυνατότητα να κατοχυρώσουν δικαίωμα εξόδου από την εταιρεία και να το ασκήσουν εντός ενός μήνα, λαμβάνοντας χρηματική αποζημίωση 19,04 ευρώ για κάθε μετοχή. Την ίδια ώρα, η Allwyn ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στον ΟΠΑΠ, προχωρώντας στο τέλος Δεκεμβρίου σε αγορές μετοχών συνολικής αξίας περίπου 11,4 εκατ. ευρώ, τόσο μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όσο και μέσω πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης, στέλνοντας σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης στο εγχείρημα.