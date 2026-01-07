Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού έχει ξεκινήσει, με την κυβέρνηση να ανοίγει μέσα στο επόμενο διάστημα τη σχετική συζήτηση, σε μια χρονική συγκυρία όπου οι μισθοί βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής και οικονομικής ατζέντας. Όλα δείχνουν ότι και το 2026 θα είναι χρονιά αυξήσεων, με άμεσο αντίκτυπο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Η βασική καινοτομία της νέας διαδικασίας είναι ότι ο κατώτατος μισθός θα εφαρμόζεται ενιαία σε όλο το φάσμα της αγοράς εργασίας. Στο Δημόσιο, η αύξηση θα περάσει οριζόντια στους βασικούς μισθούς όλων των μισθολογικών κλιμακίων και σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού – από ΥΕ και ΔΕ έως ΤΕ και ΠΕ – ανεβάζοντας συνολικά τη μισθολογική βάση.

Η χρονική στόχευση δεν είναι τυχαία. Με δεδομένο ότι οι επόμενες αυξήσεις, το 2027, ενδέχεται να συμπέσουν με εκλογές ή προεκλογική περίοδο την άνοιξη εκείνης της χρονιάς, η κυβέρνηση επιδιώκει να έχει ήδη «γράψει» αυξήσεις μισθών στο ενεργητικό της. Ο κατώτατος μισθός λειτουργεί, άλλωστε, όχι μόνο ως οικονομικό μέτρο αλλά και ως ισχυρό πολιτικό σήμα προς τους εργαζόμενους.

Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει εντός του μήνα με τη διαβούλευση μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και των κοινωνικών εταίρων. Εργοδοτικοί και εργατικοί φορείς θα κληθούν να καταθέσουν τις προτάσεις και τις εκτιμήσεις τους, θα ακολουθήσει το σχετικό πόρισμα και στη συνέχεια η εισήγηση της υπουργού προς το υπουργικό συμβούλιο, που θα λάβει και την τελική απόφαση.

Τι αλλάζει από τον Απρίλιο του 2026

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τον Απρίλιο του 2026 η αύξηση θα περάσει ταυτόχρονα στον κατώτατο μισθό και στον εισαγωγικό μισθό του Δημοσίου, αλλά και σε όλα τα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια. Αν, για παράδειγμα, η τελική αύξηση «κλειδώσει» στα 40 ευρώ, ο βασικός, εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο θα διαμορφωθεί στα 920 ευρώ.

Στον ιδιωτικό τομέα, η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και τις αποδοχές των εργαζομένων με προϋπηρεσία. Με μία τριετία, οι μικτές αποδοχές θα φτάνουν τα 1.016 ευρώ, με δύο τριετίες τα 1.117 ευρώ, ενώ με τρεις τριετίες ο μισθός θα διαμορφώνεται στα 1.230 ευρώ. Πρόκειται για αυξήσεις που ενισχύουν αισθητά το εισόδημα όσων βρίσκονται χρόνια στην αγορά εργασίας.

Φοροελαφρύνσεις και καθαρό όφελος

Η συζήτηση για τον κατώτατο μισθό δεν εξελίσσεται σε «κενό αέρος», αλλά συνδέεται άμεσα με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το καθαρό εισόδημα, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα οφέλη θα φανούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Ιδιαίτερα κερδισμένοι βγαίνουν οι νέοι εργαζόμενοι. Περίπου 270.000 εργαζόμενοι έως 30 ετών που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό αναμένεται να δουν σημαντική βελτίωση στο διαθέσιμο εισόδημά τους. Για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, οι εργαζόμενοι έως 25 ετών απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 26 έως 30 ετών οι κρατήσεις μειώνονται αισθητά.

Ενδεικτικά, ένας εργαζόμενος 25 ετών που σήμερα λαμβάνει 880 ευρώ μικτά και περίπου 690 ευρώ καθαρά, από το 2026 θα δει τον φόρο να μηδενίζεται. Με κατώτατο μισθό στα 915 ευρώ, τα καθαρά του εισοδήματα θα προσεγγίσουν τα 788 ευρώ, ενώ σε σενάριο αύξησης στα 930 ευρώ μπορούν να ξεπεράσουν τα 800 ευρώ τον μήνα.

Συνολικά, το πακέτο αυξήσεων και φοροελαφρύνσεων διαμορφώνει ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο για τους χαμηλόμισθους, με το 2026 να προδιαγράφεται ως χρονιά ουσιαστικών, αν και σταδιακών, ενισχύσεων στο εισόδημα των εργαζομένων.