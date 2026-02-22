Το άψυχο σώμα ενός 55χρονου άνδρα που έκανε γουίντσερφ και δέχτηκε επίθεση από έναν καρχαρία εντοπίστηκε σήμερα σε μια παραλία στη Νουμέα της Νέας Καληδονίας.

Τη μακάβρια ανακάλυψη έκανε το πλήρωμα ενός σκάφους αναψυχής, που ειδοποίησε τις αρχές. Η παραλία Ανς-Βάτα, στα νότια της Νουμέα, εκκενώθηκε για να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων που ζήτησαν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Το θύμα ήταν γιατρός στα επείγοντα περιστατικά στη Νουμέα και, σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή, έφερε θανάσιμα τραύματα από δάγκωμα καρχαρία.

Ο εισαγγελέας της Νουμέα, Ιβ Ντιπάς, είπε ότι αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής ενώ έχει καλέσει για κατάθεση και έναν μάρτυρα.

Η επίθεση αυτή έγινε μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες τη Νέα Καληδονία, ένα καιρικό φαινόμενο που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρχαριών κοντά στις ακτές.

Η Ανς-Βάτα είναι ένας κόλπος που προσελκύει πολλούς ερασιτέχνες λάτρεις των θαλάσσιων σπορ. Στις αρχές του 2023 τρεις επιθέσεις καρχαριών είχαν συμβεί στην ίδια ζώνη μέσα σε διάστημα μερικών εβδομάδων και ένας Αυστραλός τουρίστας έχασε τη ζωή του.