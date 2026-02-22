Χειροπέδες σε δύο άτομα για επικίνδυνες παραβάσεις του ΚΟΚ πέρασαν αστυνομικοί στην Κέρκυρα το Σάββατο (21/02).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στην Εθνική Οδό Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, εντοπίστηκαν:

Στην πρώτη περίπτωση, 21χρονος ημεδαπός οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κατελήφθη να κινείται με ταχύτητα 121 χλμ/ώρα, αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 70 χλμ/ώρα. Επιπλέον, ο 21χρονος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης τροχονόμου, προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς και πραγματοποίησε επικίνδυνες προσπεράσεις, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου, ενώ όπως διαπιστώθηκε, στερούνταν και άδειας ικανότητας οδήγησης.

Στη δεύτερη περίπτωση, 46χρονος ημεδαπός οδηγός μοτοσυκλέτας, ο οποίος διαπιστώθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης, ενώ στερούνταν επίσης άδειας ικανότητας οδήγησης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα και πρόστιμα.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.