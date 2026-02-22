Το σαρακοστιανό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας βρίσκεται φέτος στο επίκεντρο της συζήτησης, καθώς το εορταστικό τριήμερο συνοδεύεται από νέο γύρο ανατιμήσεων.

Οι καταναλωτές καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, την ώρα που οι τιμές σε βασικά προϊόντα καταγράφουν αισθητή άνοδο σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών ΓΣΕΕ, Απόστολος Ραυτόπουλος, έκανε λόγο για ένα κύμα αυξήσεων που επηρεάζει άμεσα το κόστος του παραδοσιακού τραπεζιού.

Το «crash test» των τιμών στα σαρακοστιανά αποτυπώνει καθαρά την επιβάρυνση. Στις μεγάλες αγορές, όπως ο Ρέντης και η Βαρβάκειος, η τάση είναι ανοδική, με τα κατεψυγμένα προϊόντα –που αποτελούν βασική επιλογή για πολλά νοικοκυριά– να παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το χταπόδι κομμένο (630 γρ.), που από 8 ευρώ πέρυσι πωλείται φέτος 11,49 ευρώ, δηλαδή καταγράφει αύξηση 43,63%. Σε γενικές γραμμές, οι ανατιμήσεις στα σαρακοστιανά κινούνται κατά μέσο όρο κοντά στο 20%, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες οι μεταβολές κυμαίνονται από 15% έως και 30%, όπως επισήμανε ο κ. Ραυτόπουλος.

Όπως εξήγησε, η άνοδος των τιμών δεν προέκυψε τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα πολλαπλών πιέσεων στην αγορά. Το αυξημένο κόστος μεταφοράς και ενέργειας –με ακριβότερα ναύλα, λειτουργικά έξοδα ψύξης και καύσιμα– επιβαρύνει σημαντικά την τελική τιμή. Παράλληλα, η εφοδιαστική αλυσίδα προσθέτει επιπλέον βάρος, καθώς στο ήδη αυξημένο κόστος εισαγωγής ενσωματώνονται τα περιθώρια κέρδους χονδρεμπόρων και λιανεμπόρων.

Σε ό,τι αφορά τα φρέσκα θαλασσινά, η τελική διαμόρφωση των τιμών παραμένει «άγνωστος Χ» μέχρι την τελευταία στιγμή. Η ποσότητα των αλιευμάτων, που επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, η αυξημένη ζήτηση λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα και οι διακυμάνσεις στις κεντρικές αγορές της Αττικής –Ρέντη και Βαρβάκειος– καθορίζουν την εικόνα σε όλη τη χώρα. Οι καταναλωτές καλούνται να κινηθούν έγκαιρα, καθώς όσο πλησιάζει το τριήμερο οι τιμές ενδέχεται να ανέβουν περαιτέρω.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, η μέση αύξηση στα θαλασσινά διαμορφώνεται φέτος στο 15% με 16%. Τα θράψαλα από 9,80 ευρώ το κιλό ανέβηκαν στα 11,90 ευρώ (περίπου 21% άνοδος), το καλαμάρι από 18,80 ευρώ έφτασε τα 22,80 ευρώ, η γαρίδα από 12 ευρώ στα 14,60 ευρώ, ενώ το φρέσκο χταπόδι διαμορφώνεται στα 22,60 ευρώ το κιλό.

Στη Θεσσαλονίκη, στην αγορά Καπάνι, οι τιμές εμφανίζονται κατά 10% υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, με ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις σε οστρακοειδή, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που περιόρισαν την αλιευτική δραστηριότητα. Πιο προσιτές επιλογές θεωρούνται τα θράψαλα και οι εισαγόμενες γαρίδες, ενώ η αγορά αναμένεται να κινηθεί εντονότερα τις επόμενες ημέρες.

Οι επαγγελματίες παρατηρούν ότι οι καταναλωτές αγοράζουν μικρότερες ποσότητες, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπουν το παραδοσιακό τραπέζι των Κουλουμάτων. Παράλληλα, η Αγορά του Καταναλωτή ενημερώνει για το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.