Η μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη !

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» φέρνουν εκπλήξεις, αναπάντεχες συναντήσεις και έναν έρωτα που δεν μένει πια κρυφός ! Η Αλεξάνδρα και η Γαλήνη έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ ο Βούλγαρης μαθαίνει με τον πιο αναπάντεχο τρόπο την αλήθεια για την σχέση της Γαλήνης με τον Γιάμαρη. Έχοντας στα χέρια του τις φωτογραφίες που αποδεικνύουν την προδοσία της γυναίκας του, αποφασίζει να παίξει το παιχνίδι του µ’ έναν παράδοξο και σαδιστικό τρόπο. Ο Καπετανάκος ανακαλύπτει το θέατρο που του παίζει η Ρίτα, ενώ η Άντζελα περιμένει το εισιτήριό της από τον Αντρέα για να φύγει, αγνοώντας όμως έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό του, που τον στέλνει στο νοσοκομείο.

Μη χάσετε την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:30

Επεισόδιο 34

Ο Βούλγαρης ανησυχεί για την Γαλήνη που έχει πάρει το όπλο και έχει εξαφανιστεί, ενώ η Άντζελα περιμένει από τον Αντρέα να της φέρει εισιτήριο για να φύγει από την Αθήνα. Την ίδια στιγμή, ο Γιάμαρης βγάζει λαβράκι από τη σύλληψη του Μπαρδάκου, του τύπου που είχε κάνει τη ληστεία στην εταιρεία, ενώ ζητάει από την Γαλήνη να τον εμπιστευτεί προκειμένου να αποδείξει ο ίδιος την ενοχή της Αλεξάνδρας. Η Βίκυ καταφτάνει στο Πόρτο Λεόνε ζητώντας εξηγήσεις από την Κοραλία για τα παιδιά της και ο Καπετανάκος ανακαλύπτει το θέατρο που του παίζει η Ρίτα. Παράλληλα, για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του Γρηγόρη, η Αλεξάνδρα και η Γαλήνη έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ ο Βούλγαρης μαθαίνει με τον πιο αναπάντεχο τρόπο την αλήθεια για την σχέση της Γαλήνης με τον Γιάμαρη.

Μη χάσετε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:30

Επεισόδιο 35

Η Αλεξάνδρα µε τον Στελάρα ζητούν από τον Γιάµαρη να αφήσει τον Μπαρδάκο ελεύθερο και να καταστρέψει όποια στοιχεία τον ενοχοποιούν. Ο Γιάμαρης θέλοντας να σταματήσει να είναι υποχείριο της οικογένειας Καπετανάκου, παύει τις συναλλαγές που είχε µέχρι σήμερα μαζί τους, όμως ο Καπετανάκος δε σκοπεύει να τον αφήσει να φύγει έτσι απλά. Ο Μανώλης στήνει καρτέρι στον Λάζαρο για την επόμενη φορά που θα εμφανιστεί ξανά στην Τρούµπα, ενώ η Λένα καταλαβαίνει ότι η μετανάστευση της Ξένης µε το µωρό της στην Αυστραλία, ήταν από την αρχή ένα ψέμα. Ωστόσο, ο Χρόνης εισχωρεί στην εταιρεία Βούλγαρη και σε µια συνάντησή του µε τον Αρχοντή μαθαίνει την πραγματική δουλειά που κάνει η Βούλα τα βράδια. Η Άντζελα περιμένει το εισιτήριό της από τον Αντρέα για να φύγει, αγνοώντας, όμως, έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό του, που τον στέλνει στο νοσοκομείο. Εντωμεταξύ, η Ματίνα µαθαίνει από την Ασηµίνα ότι ο Αντρέας τελευταία επισκέπτεται στα κρυφά µια κοπέλα σε µια πολυκατοικία. Όσο η Γαλήνη και ο Γιάμαρης έρχονται κοντά, ο Βούλγαρης, έχοντας στα χέρια του τις φωτογραφίες που αποδεικνύουν την προδοσία της γυναίκας του, αποφασίζει να παίξει το παιχνίδι του µ’ έναν παράδοξο και σαδιστικό τρόπο.