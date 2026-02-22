Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα κάλεσε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ να αντιμετωπίζει όλες τις χώρες επί ίσοις όροις μετά την επιβολή πρόσθετων δασμών που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον απόηχο της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει μεγάλο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει ο Τραμπ από την αρχή της θητείας του.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου δήλωσε χθες ότι αυξάνει στο 15% τον νέο παγκόσμιο δασμό στα εισαγόμενα προϊόντα, ο οποίος επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου. Με το διάταγμα που υπέγραψε χθες, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι σημαντικό μέρος των δασμών που είχε επιβάλει ήταν παράνομοι, ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε έναν νέο, προσωρινό, «παγκόσμιο δασμό» ύψους 10%.

«Θέλω να πω στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θέλουμε έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο. Δεν θέλουμε καμία ανάμιξη σε καμία άλλη χώρα. Θέλουμε όλες οι χώρες να αντιμετωπίζονται σε ισότιμη βάση», τόνισε ο Λούλα σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.