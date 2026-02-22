Με πυρετώδεις ρυθμούς εργάζονται στο κυβερνητικό επιτελείο για να παρουσιάσουν τις προτάσεις της κυβέρνησης για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκάθαρα δηλώσει ότι θα τεθούν όλοι προ των ευθυνών τους ίσως για την σημαντικότερη αλλαγή που επιχειρείται να γίνει, αυτή του καταστατικού χάρτη της χώρας.

Όμως, για να γίνει αυτό χρειάζονται ευρύτερες συναινέσεις. Άλλωστε η ιστορία στη συνταγματική αναθεώρηση, δεν γράφεται από ένα κόμμα.

Όμως, το τοπίο είναι κάτι παραπάνω από θολό καθώς οι 180 ψήφοι που απαιτούνται δείχνει απίθανο να βρεθούν.

«Δεν είναι καλό που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αξιόπιστη αντιπολίτευση», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης θέλοντας να καταδείξει ότι κάποιοι βάζουν ακόμα και το μικροκομματικό συμφέρον πάνω από τις αλλαγές στο σύνταγμα της χώρας.

Ακόμα όμως και στην αντιπολίτευση αν υποτεθεί ότι θέλει να παρουσιάσει τις δικές της προτάσεις φαντάζει δύσκολο μέσα στον επόμενο μήνα να βρεθεί κοινός τόπος προκειμένου να συγκεντρωθούν 50 υπογραφές οι οποίες απαιτούνται.

Οι ζυμώσεις στο ΠΑΣΟΚ

Παράλληλα, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του το συνέδριο και ο χρόνος είναι πιεστικός προκειμένου να συμφωνήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη Νέα Αριστερά σε όλα. Ακόμα και αν συμφωνήσουν όμως η λογική θα είναι να σταθούν απέναντι στην κυβέρνηση παρότι δεν διαφωνούν σε βασικές αλλαγές το περίγραμμα των οποίων έχει ήδη δώσει ο πρωθυπουργός. «Η συναίνεση είναι μια άσκηση. Είναι ένα τανγκό που θέλει δύο. Δεν μπορεί να υπάρξει συναίνεση με έναν. Εμείς όμως το χέρι το έχουμε απλώσει, όπως οφείλουμε εκ του ρόλου μας, ως κυβερνητική πλειοψηφία. Έχουμε πει κάποια πολύ συγκεκριμένα, πράγματα», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης θέλοντας να καταδείξει ότι το όχι σε όλα δεν οδηγεί πουθενά.

Από την άλλη, αυτό που σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη είναι ότι θα συζητηθούν όλες οι προτάσεις αλλά όπως τονίζουν ειδικά στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για «ίσως» αλλά μόνο για «ναι» ή για «όχι».

Πρακτικά, πάντως, αυτή τη στιγμή ΝΔ και ΠΑΣΟΚ διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό 180 βουλευτών για να υπερψηφιστούν οι προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Και καθώς η Βουλή αυτή τη στιγμή είναι η προτείνουσα και η επόμενη η αναθεωρητική είναι άγνωστο αν μετά τις εκλογές του 2027 θα αριθμούν τα δυο αυτά κόμματα τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

«Το ΠΑΣΟΚ τζογάρει και ποτέ άλλοτε στην ιστορία της χώρας κανένα κόμμα δεν έπαιξε στα χαρτιά το Σύνταγμα της χώρας», έλεγε στο newsbeast βουλευτής ο οποίος αριθμεί πολλές θητείες στο πολιτικό του ημερολόγιο.