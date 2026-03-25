Στις 25 Μαρτίου 1937, η μικρή κωμόπολη Κρίσταλ Σίτι στο Τέξας, αυτοανακηρυγμένη «Spinach Capital of the World» (η πρωτεύουσα του σπανακιού), στήνει στην κεντρική της πλατεία ένα πολύχρωμο άγαλμα του Ποπάι και σφραγίζει για πάντα τη σχέση της με το σπανάκι.

Δεν ήταν μια γραφική ιδιοτροπία, αλλά κίνηση marketing πριν καν εφευρεθεί ο όρος. Οι παραγωγοί σπανακιού της περιοχής, που τότε έφταναν να κονσερβοποιούν έως και 10.000 κονσέρβες την ημέρα εν μέσω Μεγάλης Ύφεσης, είδαν στον ναύτη με το πίπας έναν σύμμαχο πιο ισχυρό κι από κάθε διαφήμιση. Ο Ποπάι είχε ήδη κατακτήσει τις εφημερίδες και τις κινηματογραφικές αίθουσες από το 1929, πείθοντας τα παιδιά να ανοίγουν κονσέρβες σπανακιού για να αποκτήσουν δύναμη «σαν κι αυτόν» και εκτοξεύοντας την κατανάλωση του λαχανικού – οι εκτιμήσεις μιλούν για αύξηση γύρω στο 33% μέσα στη δεκαετία του 1930.

Το άγαλμα της Κρίσταλ Σίτι, σχεδιασμένο κατόπιν διαγωνισμού και με την ευλογία του δημιουργού του ήρωα, E. C. Segar, θεωρείται το πρώτο μνημείο στον κόσμο αφιερωμένο σε χαρακτήρα κόμικ και παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς της πόλης. Με τον Ποπάι να δεσπόζει στο κέντρο, η κωμόπολη δεν διαφήμιζε απλώς την αγροτική της παραγωγή, αλλά ξαναέγραφε την εικόνα του σπανακιού: από «αναγκαστικό» φαγητό της φτώχειας, σε σύμβολο δύναμης, υγείας και –τελικά– μιας ολόκληρης αμερικανικής κουλτούρας του 20ού αιώνα.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1821: Οι πρόκριτοι Γεώργιος Πάνου και Παναγιώτης Μπότασης υψώνουν τη σημαία της Επανάστασης στις Σπέτσες, σηματοδοτώντας την ένταξη του νησιού στον Αγώνα και την ενεργοποίηση του ισχυρού τοπικού στόλου. Την ίδια περίοδο, ο πρόκριτος Γεώργιος Σισίνης κηρύσσει την Επανάσταση στη Γαστούνη, ενώ ο οπλαρχηγός Χαράλαμπος Βιλαέτης υψώνει τη σημαία της στον Πύργο, συμβάλλοντας στον γενικευμένο ξεσηκωμό της Ηλείας κατά της οθωμανικής κυριαρχίας.

1871: Διεξάγονται οι εκλογές για το συμβούλιο της Παρισινής Κομμούνας, λίγες ημέρες μετά την εξέγερση που ανέτρεψε την εξουσία της γαλλικής κυβέρνησης στο Παρίσι. Η Κομμούνα αποτέλεσε ένα πρωτόγνωρο πολιτικό πείραμα λαϊκής αυτοδιοίκησης και ριζοσπαστικής δημοκρατίας, με ισχυρό συμβολισμό για το ευρωπαϊκό εργατικό κίνημα. Η σύντομη ύπαρξή της άφησε βαθύ αποτύπωμα στην πολιτική ιστορία του 19ου αιώνα.

1937: Οι καλλιεργητές σπανακιού στην κωμόπολη Κρίσταλ Σίτι του Τέξας, που είχε ήδη αυτοχαρακτηριστεί «Spinach Capital of the World», αναγείρουν άγαλμα του δημοφιλούς σκιτσογραφικού ναύτη Ποπάι, τιμώντας τον για τη συμβολή του στην εκτίναξη της κατανάλωσης σπανακιού στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1930. Το άγαλμα, που τοποθετείται στην κεντρική πλατεία της πόλης, θεωρείται από τα πρώτα μνημεία αφιερωμένα σε χαρακτήρα κόμικ παγκοσμίως και παραμένει έως σήμερα σημείο αναφοράς για την ταυτότητα της περιοχής.

1945: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της κατάληψης της Ίβο Τζίμα έπειτα από μία από τις πιο αιματηρές μάχες του Ειρηνικού στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το μικρό ηφαιστειακό νησί είχε μεγάλη στρατηγική σημασία για τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον της Ιαπωνίας. Η μάχη έμεινε ιστορική τόσο για τις τεράστιες απώλειες όσο και για τη συμβολική της θέση στη μνήμη του πολέμου.

1949: Ο Μίκης Θεοδωράκης, που κρατείται στη Μακρόνησο για τις πολιτικές πεποιθήσεις του, αρνείται να υπογράψει δήλωση μετανοίας και βασανίζεται επί δεκάωρο. Θα μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Αθήνας.

1971: Το Ανατολικό Πακιστάν ανακηρύσσει την ανεξαρτησία του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία του Μπανγκλαντές. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μέσα σε κλίμα βίαιης καταστολής, πολιτικής κρίσης και βαθιάς σύγκρουσης με το καθεστώς του Δυτικού Πακιστάν. Ο πόλεμος που ακολουθεί θα οδηγήσει, λίγους μήνες αργότερα, στη γέννηση ενός νέου κράτους στη Νότια Ασία.

1979: Υπογράφεται στην Ουάσινγκτον η συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στην Αίγυπτο και το Ισραήλ, από τον Ανουάρ Σαντάτ και τον Μεναχέμ Μπέγκιν, με τη μεσολάβηση του Τζίμι Κάρτερ. Ήταν η πρώτη επίσημη ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και αραβικό κράτος, γεγονός με τεράστια βαρύτητα για τη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία άλλαξε τις περιφερειακές ισορροπίες και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον Αραβικό κόσμο.

1995: Τίθεται σε εφαρμογή η Σένγκεν σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, εγκαινιάζοντας στην πράξη ένα νέο καθεστώς ελεύθερης διακίνησης χωρίς εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους. Η εφαρμογή της αποτέλεσε σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στην καθημερινή εμπειρία των μετακινήσεων στην Ευρώπη. Σταδιακά, το σύστημα επεκτάθηκε και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

1997: Στην Καλιφόρνια εντοπίζονται τα πτώματα 39 μελών της παραθρησκευτικής οργάνωσης Heaven’s Gate, σε μία από τις πιο σοκαριστικές μαζικές αυτοκτονίες του 20ού αιώνα. Τα μέλη της ομάδας πίστευαν ότι θα εγκατέλειπαν τη Γη για να ενωθούν με διαστημόπλοιο που συνδεόταν, κατά τη δοξασία τους, με τον κομήτη Χέιλ-Μποπ. Η υπόθεση συγκλόνισε τη διεθνή κοινή γνώμη και έγινε εμβληματικό παράδειγμα καταστροφικής λατρευτικής χειραγώγησης.

2000: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας, διαδεχόμενος τον Μπορίς Γέλτσιν. Η εκλογή του σηματοδοτεί την αρχή μιας μακράς περιόδου κυριαρχίας του στη ρωσική πολιτική ζωή και την επαναδιαμόρφωση του ρόλου του ρωσικού κράτους στο εσωτερικό και διεθνώς. Η συγκεκριμένη ημερομηνία θεωρείται αφετηρία της εποχής Πούτιν.

Γεννήσεις

1904 – Ξενοφών Ζολώτας (26 Μαρτίου 1904 – 9 Σεπτεμβρίου 2004), Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός, καθηγητής οικονομίας και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Υπηρέτησε ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1989 και έγινε γνωστός διεθνώς για τις ομιλίες του στα αγγλικά με ελληνικές λέξεις, κάτι που τον έκανε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο και χαρακτηριστικό. Η συμβολή του στη διαμόρφωση της ελληνικής οικονομικής πολιτικής υπήρξε σημαντική, ενώ το έργο του ως επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος έμεινε αξέχαστο στην ιστορία της χώρας.

1911 – Τενεσί Ουίλιαμς (26 Μαρτίου 1911 – 25 Φεβρουαρίου 1983), Αμερικανός δραματουργός, από τους κορυφαίους συγγραφείς του 20ού αιώνα. Δημιούργησε εμβληματικά θεατρικά έργα, όπως το «Λεωφορείον ο Πόθος», «Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι» και «Η γλυκιά μου Ιρμαγάρδη», που εξετάζουν τις ανθρώπινες συγκρούσεις και τα βάθη της ψυχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογική ένταση και τις κοινωνικές σχέσεις. Η επιρροή του στον αμερικανικό και παγκόσμιο θεατρικό χώρο παραμένει διαρκής και καθοριστική.



1944 – Νταϊάνα Ρος (26 Μαρτίου 1944 – ), Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, θρύλος της soul και pop μουσικής. Ξεκίνησε την καριέρα της ως μέλος των The Supremes, ενός από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της Motown, και αργότερα καθιερώθηκε ως σόλο καλλιτέχνης με μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Ain’t No Mountain High Enough» και «Endless Love». Η εκφραστική της φωνή και η σκηνική της παρουσία την έκαναν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές προσωπικότητες στη μουσική βιομηχανία.



1973 – Λάρι Πέιτζ (26 Μαρτίου 1973 – ), Αμερικανός επιστήμονας υπολογιστών και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της Google. Η δημιουργία της Google το 1998 με τον Σέργκεϊ Μπριν άλλαξε ριζικά τον κόσμο της αναζήτησης και του διαδικτύου, καταφέροντας να την καταστήσει την πιο δημοφιλή μηχανή αναζήτησης στον κόσμο. Ο Πέιτζ, ως πρωτοπόρος στην τεχνολογία και την καινοτομία, θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην ιστορία του διαδικτύου και της ψηφιακής τεχνολογίας.

1985 – Κίρα Νάιτλι (26 Μαρτίου 1985 – ), Αγγλίδα ηθοποιός, γνωστή για τις εξαιρετικές της ερμηνείες σε ταινίες όπως «Περηφάνια και Προκατάληψη», «Atonement» και «The Imitation Game». Επίσης, ξεχώρισε για το ρόλο της στη σειρά ταινιών «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», όπου ενσάρκωσε την ηρωίδα Ελίζαμπεθ Σουάν. Η δυναμική της παρουσία και οι διακρίσεις της την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της.

Θάνατοι

1827 – Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (17 Δεκεμβρίου 1770 – 26 Μαρτίου 1827), Γερμανός συνθέτης, μία από τις πιο σημαντικές μορφές της κλασικής μουσικής. Αν και έχασε την ακοή του στην τελευταία φάση της ζωής του, συνέθεσε εμβληματικά έργα που γεφύρωσαν την κλασική με τη ρομαντική εποχή, όπως η 5η και η 9η Συμφωνία. Η μουσική του χαρακτηρίζεται από την έκρηξη συναισθημάτων και την επινοητικότητα, και η κληρονομιά του παραμένει αξεπέραστη στην παγκόσμια μουσική παράδοση.

1940 – Σπύρος Λούης (12 Ιανουαρίου 1873 – 26 Μαρτίου 1940), Έλληνας μαραθωνοδρόμος, ο πρώτος νικητής του Μαραθωνίου στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα. Η νίκη του στον Μαραθώνιο τον καθιέρωσε ως σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας και του έδωσε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Ο Λούης θεωρείται η προσωποποίηση της ελληνικής αθλητικής κληρονομιάς και παραμένει μνημονευόμενος για τη συμβολή του στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Γαβριήλ, Γαβριηλία, Γαβριέλα