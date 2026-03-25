Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία εξαρτώμενη από την αποδοχή εκ μέρους του Κιέβου της παραχώρησης ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, σύμφωνα με συνέντευξή του στο Reuters την Τετάρτη (25 Μαρτίου).

Με τις ΗΠΑ να έχουν πλέον στραμμένη την προσοχή τους στη δική τους σύγκρουση με το Ιράν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις στην Ουκρανία με στόχο τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου που διαρκεί τέσσερα χρόνια και ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας το 2022.

«Σίγουρα θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και μάλιστα γρήγορα», δήλωσε ο Ζελένσκι για τον Τραμπ. «Σε αυτή την περίπτωση, το ‘γρήγορα’ σημαίνει εις βάρος κάποιου… Δεν θα επιτρέψω να γίνει αυτό εις βάρος των Ουκρανών», τόνισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από διεθνείς εταίρους ώστε να αποτραπεί νέα ρωσική επίθεση στο μέλλον, σε περίπτωση συμφωνίας ειρήνης.

«Οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να οριστικοποιήσουν αυτές τις εγγυήσεις σε υψηλό επίπεδο, μόλις η Ουκρανία αποσυρθεί από το Ντονμπάς», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα υπονόμευε την ασφάλεια τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης, καθώς θα παρέδιδε στη Ρωσία ισχυρές αμυντικές θέσεις της περιοχής.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι το έγγραφο εγγυήσεων ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ ήταν «100% έτοιμο», αλλά την Τρίτη (24 Μαρτίου), μετά από συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στο Μαϊάμι, ανέφερε ότι απομένουν ακόμη εκκρεμότητες.

Μιλώντας από το προεδρικό συγκρότημα στο κέντρο του Κιέβου, υποστήριξε ότι η Ρωσία, η οποία απαιτεί σταθερά εδάφη στο Ντονμπάς που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο, ποντάρει στο ότι η Ουάσινγκτον θα χάσει το ενδιαφέρον της και θα αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις.

Στο πεδίο των μαχών, η Ρωσία συνεχίζει να προελαύνει αργά στην ανατολική Ουκρανία. Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να χρειαστούν αρκετά χρόνια και σημαντικοί πόροι για να καταλάβει πλήρως την περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τη λεγόμενη «ζώνη φρουρίου» με ισχυρά οχυρωμένες πόλεις.

Μετά από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς σε ουκρανικές πόλεις την Τετάρτη, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την κυβέρνηση Τραμπ για τη συνέχιση της παροχής συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι οι παραδόσεις των αμερικανικών Patriot, των μοναδικών πυραύλων που μπορούν να αναχαιτίσουν ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, θα μπορούσαν να μειωθούν εξαιτίας της έντασης με το Ιράν.

Τέλος, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία σημειώνει πρόοδο στην ανάπτυξη δικών της πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και drones, επιτρέποντάς της να πλήττει στόχους βαθιά εντός της Ρωσίας ως απάντηση στους βομβαρδισμούς ουκρανικών πόλεων.