Μία απίστευτη υπόθεση κατάφεραν να εξιχνιάσουν στο Λασίθι οι αστυνομικοί. Η διάρρηξη που κατήγγειλε ένας άνδρας ότι έγινε στο σπίτι που έμενε με τους συγκατοίκους του, τελικά ήταν… σκηνοθετημένη.

Ο λόγος για έναν άνδρα από την Αλβανία, ο οποίος, από την έρευνα των αστυνομικών της Δ.Α. Λασιθίου, διαπιστώθηκε ότι εκείνος ήταν ο άνθρωπος που άρπαξε τις οικονομίες του ενός εκ των δύο συγκατοίκων του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το περιστατικό κλοπής σημειώθηκε σε σπίτι στην Ελούντα, όπου μένουν ο Αλβανός και δύο άνδρες από την Αίγυπτο. Και οι τρεις, εκτός από συγκάτοικοι, είναι και συνάδελφοι, καθώς εργάζονται στο ίδιο εργοτάξιο στην περιοχή.

Ο ένας εκ των δύο Αιγυπτίων, χθες, κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι είχαν κάνει «φτερά» περίπου 11 χιλιάδες ευρώ, τα οποία είχε κρύψει στο σπίτι του.

Ο αλλοδαπός από την Αλβανία ισχυρίστηκε ότι και από εκείνον έκλεψαν χρήματα, περίπου 400 ευρώ. Μάλιστα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι πρόκειται για διάρρηξη, καθώς η πόρτα είχε παραβιαστεί.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. πληροφορήθηκαν ότι ο Αλβανός είχε επιστρέψει μόνος του σε ανύποπτη στιγμή, λέγοντας ότι έχει κάτι ξεχάσει.

Στη διάρκεια της προανάκρισης και αφού αναλύθηκε και το υλικό από κάμερες, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι η κλοπή είχε γίνει από τον συγκάτοικο και όχι από κάποιον άγνωστο.

Εκτιμάται ότι ο δράστης είχε δει πού ο Αιγύπτιος κρύβει τα λεφτά, βρήκε την ευκαιρία και τα άρπαξε.

Μάλιστα, στην κατοχή του βρέθηκαν περίπου 8.000 ευρώ, τα οποία επιστράφηκαν στον κάτοχό τους.

Τα χρήματα που έλειπαν, ο συλληφθείς φέρεται να είπε ότι τα «επένδυσε» στον τζόγο.