Σε σοκ βρίσκεται ο χώρος του μπάσκετ στη Γαλλία με τον αιφνίδιο θάνατο του Νίκολας Μπρεγκέ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος της Κοκελικότ Λεζατουά.

Ο 42χρονος αθλητής από τη Γαλλία ένιωσε έντονο πόνο στην πλάτη και αποχώρησε από το παρκέ, λέγοντας στους συμπαίκτες του ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί, καθώς νόμιζε ότι είχε υποστεί κάποιο μυϊκό πρόβλημα.

Ο συμπαίκτης του, Σεμπάστιαν Σουμπρά, περιέγραψε τις σοκαριστικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν τη στιγμή της κατάρρευσης του 42χρονου άτυχου αθλητή, που άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια του αγώνα.

«Όλα έγιναν μέσα σε τρία, τέσσερα, πέντε λεπτά. Ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο, κατέρρευσε ξαφνικά, χτύπησε δυνατά στον πάγκο. Προσπαθήσαμε να δούμε αν ανταποκρίνεται, να τον βάλουμε σε θέση ανάνηψης, να χρησιμοποιήσουμε τον απινιδωτή που υπήρχε στο γήπεδο και να του κάνουμε ΚΑΡΠΑ…», είπε ο συμπαίκτης του Σεμπάστιαν Σουμπρά.

Όλες οι προσπάθειες που έγιναν για να κρατήσουν στη ζωή τον Μπρεγκέ ήταν μάταιες και δυστυχώς άφησε πίσω του τη σύζυγό του με δύο ανήλικα παιδιά. Ακόμα δεν υπάρχει ιατροδικαστική εξήγηση για το θάνατό του με το πιο πιθανό σενάριο να είναι το έμφραγμα.

Οι συμπαίκτες του στην Κοκελικότ Λεζατουά έχουν ξεκινήσει έρανο με σκοπό να βοηθήσουν οικονομικά την οικογένειά του.