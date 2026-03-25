Το όνειρο χιλιάδων φίλων του Παναθηναϊκού, να μπουν στο νέο τους σπίτι παίρνει σίγα σιγά σάρκα και οστά.

Οι εξέδρες στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό παίρνουν μορφή κι όπως αναφέρει η ΠΑΕ στο εντυπωσιακό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα, ουσιαστικά «ζωντανεύει» ο χώρος, όπου θα είναι σε κάθε ματς χιλιάδες φίλοι του τριφυλλιού.

Πλάνα μέσα από το εργοτάξιο, με τις εξέδρες να παίρνουν μορφή, με θέα των Παρθενώνα και χιλιάδες εργάτες να παλεύουν καθημερινά να υλοποιήσουν αυτό το τεράστιο πρότζεκτ.

