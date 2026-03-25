Το όνειρο χιλιάδων φίλων του Παναθηναϊκού, να μπουν στο νέο τους σπίτι παίρνει σίγα σιγά σάρκα και οστά.

Οι εξέδρες στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό παίρνουν μορφή κι όπως αναφέρει η ΠΑΕ στο εντυπωσιακό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα, ουσιαστικά «ζωντανεύει» ο χώρος, όπου θα είναι σε κάθε ματς χιλιάδες φίλοι του τριφυλλιού.

Inside the Build: Our Stands Coming to Life



Full video out on our YouTube channel 📺https://t.co/nqdFih9S4r



Work continues as planned with every detail falling into place.

Multiple levels are completed and most of the stands have been placed.#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/PnlJQdRRZD — Panathinaikos F.C. (@paofc_) March 25, 2026

Πλάνα μέσα από το εργοτάξιο, με τις εξέδρες να παίρνουν μορφή, με θέα των Παρθενώνα και χιλιάδες εργάτες να παλεύουν καθημερινά να υλοποιήσουν αυτό το τεράστιο πρότζεκτ.

