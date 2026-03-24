Με ανάρτησή του στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τις βολές που είχαν δοθεί στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια στην Ισπανία.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Ντουμπάι BC για την 33η αγωνιστική της Euroleague, οπότε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ είχε κάθε λόγο για να είναι χαρούμενος. Το παιχνίδι των «πράσινων», όμως, δεν ήταν το μοναδικό που απασχόλησε τον Γιαννακόπουλο.

Αυτό φάνηκε και από το story που ανέβασε στο Instagram με τα στατιστικά από το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» με τη Βαλένθια. Συγκεκριμένα, ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού ανέβασε τα στατιστικά στο 25ο λεπτό του αγώνα, όταν το σκορ ήταν 54-52 υπέρ των Ισπανών.

Αυτό που ήθελε να τονίσει ο Γιαννακόπουλος ήταν το γεγονός ότι μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο ο Ολυμπιακός είχε εκτελέσει 20 βολές και η Βαλένθια μόνο μία, γράφοντας: «Όχι δεν είναι τρολ! @Euroleague????».