Ο Φουρνιέ ήταν άστοχος στην εκπνοή και ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 85-84 από τη Βαλένθια για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Βεζένκοβ να σκοράρει συνεχώς, βάζοντας και ένα τρίποντο που τρέλανε τους Ισπανούς, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά, στη συνέχεια όμως έκανε λάθη στην άμυνα και έδωσε εύκολους πόντους στους γηπεδούχους, οι οποίοι ήταν μπροστά με 25-23 στο 10′.

Οι δύο ομάδες παρέμεναν κοντά και στη δεύτερη περίοδο, προς το τέλος της όμως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα άρχισε να χτίζει διαφορά με τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα οκτώ πόντων (42-50).

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 42-50, 67-69, 85-84