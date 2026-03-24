Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας (24/3, 21:30) τη Βαλένθια για την 33η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να αφήσει εκτός 12άδας τον Σακίλ ΜακΚίσικ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν με 13 παίκτες στην Ισπανία, για ένα παιχνίδι στο οποίο έχουν την ευκαιρία ουσιαστικά να κλειδώσουν το πλεονέκτημα έδρας για τα play off.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι στη 2η θέση με 22-11, μπροστά από τη Βαλένθια που είναι στην 5η με 20-12, πήγε στην ισπανική πόλη χωρίς τους Κόρι Τζόσεφ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Μουστάφα Φαλ και Όμηρο Νετζήπογλου, με τον Μπαρτζώκα να πρέπει να «κόψει» έναν παίκτη από τη 12άδα.

Ο… κλήρος τελικά έπεσε στον ΜακΚίσικ, με τη 12άδα των «ερυθρόλευκων» να αποτελείται από τους Γουόκαπ, Νιλικίνα, Μόρις, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.