Η Σάρα Μάλαλι ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντα της Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στην ιστορία της Αγγλικανικής Εκκλησίας που μια γυναίκα ηγείται της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Η ενθρόνισή της πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Μαρτίου, στον καθεδρικό ναό του Καντέρμπουρι, παρουσία άνω των 2.000 ατόμων, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ, που εκπροσώπησαν τον βασιλιά Κάρολο, καθώς και θρησκευτικοί ηγέτες από όλο τον κόσμο. Η τελετή περιελάμβανε παιδικές χορωδίες, παραδοσιακές θρησκευτικές πρακτικές και τον όρκο στη Βίβλο του Αγίου Ιωάννη.

Η πριγκίπισσα Κέιτ και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ της Βρετανίας φτάνουν για την τελετή ενθρόνισης της Ντέιμ Σάρα Μάλαλι ως 106ης Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι, στον καθεδρικό ναό του Καντέρμπουρι

Η Μάλαλι, 63 ετών, γεννήθηκε στο Γουόκινγκ της Αγγλίας και σπούδασε νοσηλευτική στο South Bank University, με μεταπτυχιακό στο Heythrop College. Ξεκίνησε την καριέρα της ως νοσοκόμα και το 1999 έγινε η νεότερη επικεφαλής νοσηλευτικής υπηρεσίας στην Αγγλία. Το 2002 χειροτονήθηκε κληρικός και το 2018 έγινε η πρώτη γυναίκα Επίσκοπος του Λονδίνου. Το 2005 τιμήθηκε με τον τίτλο Dame για τη συμβολή της στη νοσηλευτική.

Στον πρώτο της λόγο ως Αρχιεπισκόπου, η Μάλαλι υπογράμμισε ότι η ενθρόνισή της αποτελεί μήνυμα ελπίδας για τις γυναίκες, ενθαρρύνοντας τις να ακολουθούν τα όνειρά τους. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η διαχείριση περιστατικών κακοποίησης και η συνεργασία με επισκόπους που δεν χειροτονούν γυναίκες. Η θητεία της θα αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της παγκόσμιας Αγγλικανικής Κοινότητας, με αναγνώσεις και ύμνους σε διάφορες γλώσσες.

Η Σάρα Μάλαλι μετά την ενθρόνισή της στην θέση της Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι χαιρετά τους πολιτες

Η ίδια τόνισε: «Μόλις συνειδητοποίησα ότι γίνομαι Αρχιεπισκόπος, αντιλήφθηκα τη σημασία του να είμαι η πρώτη γυναίκα σε αυτόν τον ρόλο. Είμαι επίσης ευγνώμων σε όλες τις γυναίκες που με στήριξαν στην πορεία μου.»

Η ενθρόνιση της Σάρα Μάλαλι σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την Αγγλικανική Εκκλησία και αποτελεί σημαντικό βήμα για τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικούς θρησκευτικούς ρόλους.