Η Εκκλησία της Αγγλίας άνοιξε νέο κεφάλαιο σήμερα, ανακοινώνοντας τον διορισμό της Σάρα Μάλαλι ως της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι, σε μια ιστορική στιγμή για το ανώτατο αξίωμα της Αγγλικανικής Εκκλησίας στη χώρα.

Η 63χρονη Μάλαλι, πρώην επικεφαλής της νοσηλευτικής υπηρεσίας της Αγγλίας και από το 2018 Επίσκοπος Λονδίνου, θα διαδεχθεί τον Τζάστιν Γουέλμπι, σε μια περίοδο που η Εκκλησία της Αγγλίας βρίσκεται αντιμέτωπη με εσωτερικές κρίσεις και βαθιές κοινωνικές προκλήσεις.

«Μια ιστορική και χαρούμενη στιγμή»

Μιλώντας στον Καθεδρικό Ναό του Καντέρμπουρι, η Μάλαλι τόνισε μεταξύ άλλων: «Μου είπαν ότι σήμερα θα γίνει πολύς λόγος για το ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή και μια χαρούμενη στιγμή για πολλούς. Συμμερίζομαι μαζί σας αυτή τη χαρά, όχι όμως για τον εαυτό μου, αλλά για μια Εκκλησία που ακούει το κάλεσμα του Θεού και λέει: ναι, θα σας ακολουθήσουμε».

Η νέα αρχιεπίσκοπος υποσχέθηκε να υπηρετήσει ως «ποιμένας που θα επιτρέψει τις ιδιαιτερότητες όλων των ανθρώπων να ανθίσουν». Δεν παρέλειψε δε να ευχαριστήσει «τις γυναίκες του κλήρου διαχρονικά για την υποστήριξη και την έμπνευσή τους».

Αντισημιτισμός, κακοποίηση και δύσκολες κοινωνικές συζητήσεις

Έκανε εκτενή αναφορά στη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στη συναγωγή στο Μάντσεστερ, καταδικάζοντάς την και λέγοντας πως πρόκειται για μια πράξη που «προωθεί το μίσος στις κοινότητές μας». Παράλληλα, κάλεσε την Εκκλησία να σταθεί «στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας ενάντια στον αντισημιτισμό».

Αναφερόμενη στα μεγάλα κοινωνικά διλήμματα της εποχής, είπε πως «παλεύουμε με σύνθετα ηθικά και πολιτικά ζητήματα, όπως το δικαίωμα των ανίατων ασθενών στον υποβοηθούμενο θάνατο, τη μετανάστευση και τα δικαιώματα των προσφύγων που αναζητούν ασφάλεια, αλλά και τις πιέσεις που δέχονται καθημερινά οι παραμελημένες κοινότητες».

Δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι η Εκκλησία απέτυχε στο ζήτημα της προστασίας των πολιτών, αφήνοντας όπως χαρακτηριστικά τόνισε μια «κληρονομιά βαθιάς πληγής και δυσπιστίας». Δεσμεύτηκε όμως για «σημαντική πολιτισμική αλλαγή».

Οι πρώτες αντιδράσεις

Η καθηγήτρια Λίντα Γούντχεντ, επικεφαλής Θρησκευτικών Σπουδών στο King’s College του Λονδίνου, σχολίασε ότι η Μάλαλι «είναι προσεκτική και μετριοπαθής» και εκτίμησε ότι θα φέρει «σταθερότητα και μια νέα αίσθηση αυτοπεποίθησης» στην Εκκλησία.

Ωστόσο, ο ακτιβιστής Άντριου Γκρέιστοουν, που εκπροσωπεί θύματα κακοποίησης, χαρακτήρισε τον διορισμό της «σοκ και απογοήτευση» για πολλούς που θεωρούν ότι η Επισκοπή του Λονδίνου έχει αποτύχει στο ζήτημα της προστασίας.

Αντίθετα, η Αιδεσιμότατη ‘Αντζελα Μπέρνερς-Γουίλσον, η πρώτη γυναίκα που χειροτονήθηκε ιερέας στην Εκκλησία της Αγγλίας το 1994, χαιρέτισε τον διορισμό: «Χαίρομαι που είναι γυναίκα και καλή της τύχη. Δεν είναι εύκολη δουλειά, αλλά η Εκκλησία έχει διανύσει μεγάλη απόσταση στην αποδοχή των γυναικών».

Η επόμενη μέρα

Η επίσημη επιβεβαίωση της εκλογής της νέας αρχιεπισκόπου θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του νέου έτους στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου, ενώ η ενθρόνισή της θα γίνει στον Καθεδρικό του Καντέρμπουρι.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές πάντως παρά τις αντιδράσεις που αναμένεται να προκύψουν σε συντηρητικούς κύκλους της Αγγλικανικής Κοινωνίας, η Μάλαλι δηλώνει αποφασισμένη να καλλιεργήσει εμπιστοσύνη στο Ευαγγέλιο και να οδηγήσει την Εκκλησία σε μια νέα εποχή.