Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Σύλβα Ακρίτα σε ηλικία 97 ετών. «Καλή αντάμωση μανούλα», έγραψε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα σε ανάρτησή της για την απώλεια της μητέρας της.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, πληροφορηθείς την εκδημία της πρώην βουλευτή και υφυπουργού Σύλβας Ακρίτα, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τη Σύλβα Ακρίτα, μια ιστορική μορφή του κοινοβουλευτισμού που υπηρέτησε την πολιτική και τον συνάνθρωπο με ήθος και συνέπεια, παραμένοντας ενεργή και αφοσιωμένη στα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων.

Ως η πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εκλεχθείσα πρώτη φορά το 1974, πορεύτηκε στον δημόσιο βίο με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Το 1981 εκλέγεται εκ νέου βουλευτής, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους από κάθε άλλη γυναίκα υποψήφια. Στις εκλογές του 1989, πέτυχε την επανεκλογή της στη Β΄ Αθηνών, αποτελώντας τη μοναδική γυναίκα που εξελέγη στη συγκεκριμένη περιφέρεια, ενώ το 1993 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας, εκπροσωπώντας τη χώρα και ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Υπήρξε υπόδειγμα αγωνιστικότητας με σημαντική αντιδικτατορική δράση. Κατά την κοινοβουλευτική της διαδρομή και από τη θέση ευθύνης της Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 1986, άφησε το θετικό της αποτύπωμα στον εκσυγχρονισμό της πρόνοιας, στηρίζοντας έμπρακτα τους πρόσφυγες, τα ΑμεΑ και θεσμοθετώντας μεταρρυθμίσεις για την υιοθεσία.

Στην κόρη της Έλενα, στην οικογένεια και τους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «αποχαιρετά με οδύνη και σεβασμό την Σύλβα Ακρίτα. Μία ιστορική μορφή του προοδευτικού χώρου, μία πρωτοπόρο γυναίκα πολιτικό, μια αγωνίστρια του αντιδικτατορικού αγώνα στις γραμμές του Πατριωτικού Μετώπου.

Η μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου το 1967, πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Διετέλεσε μεταξύ άλλων πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης, εκπρόσωπος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στην υπουργική της θητεία ανέλαβε πρωτοπόρες νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως ο νόμος για την «Απόσβεση Χρεών Προσφύγων» και το νομοσχέδιο για την υιοθεσία, και εκπόνησε σημαντικές μελέτες για την εποχή για μια σειρά ζητήματα της πρόνοιας, όπως η αξιοποίηση του ΠΙΚΠΑ, οι πολιτικές για τη τρίτη ηλικία και η προστασία κακοποιημένων ατόμων.

Στην κόρη της, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενα Ακρίτα, τον εγγονό της Παύλο, την οικογένεια, τους οικείους και τους φίλους τους, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας.

Η Σύλβα Ακρίτα θα αποτελεί πάντοτε υπόδειγμα ήθους και αξιοπρεπούς δημόσιας παρουσίας».

Η συλλυπητήρια δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη έχει ως εξής: «Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετώ τη Σύλβα Ακρίτα μια σπουδαία προσωπικότητα της Δημοκρατικής Παράταξης, αναφέρει στη συλλυπητήρια δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόεδρος τοιυ ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Μια μαχητική γυναίκα που αγωνίστηκε με θάρρος απέναντι στη χούντα, που διεκδίκησε με πείσμα τα δικαιώματα των γυναικών, που με όραμα και βαθιά κοινωνική ευαισθησία υπερασπίστηκε τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημοκρατική λογοδοσία.

Παρούσα στην ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου.

Το απέδειξε με το νομοσχέδιο για την «Απόσβεση Χρεών Προσφύγων» που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες, τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας και μια σειρά απο πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τους πιο ηλικιωμένους.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

Στη συλλυπητήρια δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, αναφέρεται: «Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό τη Σύλβα Ακρίτα, μια σπουδαία Ελληνίδα που αφήνει ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία του τόπου μας, αναφέρει στην συλλυπητήρια δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ,Σωκράτης Φάμελλος, για την απώλεια της Σύλβας Ακρίτα.

«Αγωνίστρια της Δημοκρατίας από τα χρόνια της δικτατορίας, δεν υπολόγισε και δεν λύγισε σε στρατοδικεία και φυλακές.

Υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια το Κοινοβούλιο για πολλές θητείες με το βλέμμα στραμμένο πάντα στις ανάγκες της κοινωνίας».

«Το ΚΚΕ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια της Σύλβας Ακρίτα, αγωνίστριας του αντιδικτατορικού αγώνα και του κινήματος των γυναικών, πρώην βουλευτή και υπουργού.

Συλλυπητήρια στην κόρη της Έλενα Ακρίτα και σε όλους τους οικείους της», αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

Ποια ήταν η Σύλβα Ακρίτα

Η Σύλβα – Καίτη Ακρίτα γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1928 και ήταν κόρη του Κωνσταντίνου Γιαβάσογλου, γερουσιαστή του Ελευθερίου Βενιζέλου ο οποίος διετέλεσε υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας την περίοδο 1954-1955.

Το 1967, κατά τη διάρκεια της απριλιανής δικτατορίας οργανώθηκε στην αντιδικτατορική οργάνωση Πατριωτικό Μέτωπο. Για τη δράση της αυτή συνελήφθη από το καθεστώς των συνταγματαρχών και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη.

Το 1974, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, ενώ εξελέγη και για πρώτη φορά βουλευτής Β’ Αθήνας με το ψηφοδέλτιο του Κινήματος.

Το 1984, εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Στις 30 Ιουλίου 1989, η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ την εξέλεξε γραμματέα στον Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας του υπουργείου Πολιτισμού.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 1989, εξελέγη μέλος (αναπληρωτής γραμματέας) του προεδρείου της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ και στις 29 Νοεμβρίου στη ψηφοφορία που έγινε από τη ΚΟ του ΠΑΣΟΚ που προέκυψε από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, επανεξελέγη μέλος του προεδρείου της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Στις 18 Δεκεμβρίου 1989, ως μέλος του προεδρείου της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, ορίστηκε επικεφαλής του Τομέα Κοινωνικών Υποθέσεων με αρμοδιότητα στα υπουργεία Υγείας-Πρόνοιας, Εργασίας και Μεταφορών.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1990, στο 2ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επανεξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά την 1η Νοεμβρίου δεν κατάφερε να εκλεγεί μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου, αν και υποδείχθηκε από τον πρόεδρο του κόμματος, Ανδρέα Παπανδρέου.

Στις 17 Απριλίου 1994, στο 3ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επανεξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Διετέλεσε υφυπουργός Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων από τις 31 Οκτωβρίου 1986 έως τις 22 Ιουνίου 1988.

Εξελέγη βουλευτής στις εκλογές 17/11/1974, 18/10/1981, 02/06/1985, 18/06/1989, 05/11/1989, 08/04/1990 και 10/10/1993.