Στη σύλληψη ενός 14χρονου ποδηλάτη που πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς σε δρόμους της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, προσπαθώντας να αποφύγει έλεγχο, προχώρησε η αστυνομία. Μάλιστα, κατά τη δέσμευσή του, φαίνεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση.

Εις βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και βία κατά υπαλλήλων (αντίσταση), ενώ του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, και η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.