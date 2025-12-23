Βολές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας της Χρύσας και της Θώμης και θείος της Αναστασίας, που χάθηκαν στο δυστύχημα στα Τέμπη, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού για τον ίδιο, αλλά και τη Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του το μεσημέρι της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ, με αφορμή τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε τα εξής:

«Εδώ έχουμε έναν κύριο Πλακιά που έχει κάνει 15 αναρτήσεις και κατηγορεί τον Σύλλογο Τεμπών για κακοδιαχείριση. Είναι απίθανο κάποιος να έλεγξε το tweet και να είπε “πάω να ελέγξω τι λέει”; Δηλαδή αυτό σημαίνει κυνηγάει η κυβέρνηση την Καρυστιανού; Ας τα βρει με τον Πλακιά. Από κει και πέρα, δεν κατάλαβα, εξαιρείται κανείς από το νόμο στην Ελλάδα;»

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε πως ο ίδιος και η Μαρία Καρυστιανού «δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα». «Ίσα ίσα μας ενώνουν πολλά περισσότερα απ’ ό,τι μας χωρίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια της ανάρτησης, επεσήμανε πως «Τώρα για το αν μπορούμε να τα βρούμε ακόμα περισσότερο, θα σας έλεγα ότι δεν θα ήταν και το καλύτερο για εσάς. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν να ξαναγυρίσετε στο παλιό επάγγελμά σας, αυτό του τηλεβιβλιοπώλη».