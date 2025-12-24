Την παραμονή των Χριστουγέννων επέλεξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ξάνθη και συγκεκριμένα στο 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και υπογραμμίζοντας τον προσανατολισμό προς τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.

Η συγκεκριμένη μονάδα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί τη δεύτερη εγκατάσταση στην Ελλάδα όπου θα παράγονται drones τύπου FPV. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων και της προσαρμογής τους στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στα μέσα που αλλάζουν τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων.

Κατά την παρουσία του στο στρατόπεδο, ο υπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα στελέχη και τους οπλίτες που υπηρετούν τη θητεία τους, ανταλλάσσοντας ευχές ενόψει των εορτών.

Το εορταστικό κλίμα συμπλήρωσε η χορωδία της ΤΑΞΥΠ, η οποία παρουσίασε τα παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων, δίνοντας έναν πιο ανθρώπινο και συμβολικό τόνο στην επίσκεψη.