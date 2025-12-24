Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην καρδιά της Νέας Υόρκης, όταν ένας σκύλος ράτσας πιτ μπουλ επιτέθηκε σε ένα μωρό 12 μηνών, αρπάζοντάς το από το πόδι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επέμβουν οι περαστικοί.

Σε ένα συγκλονιστικό βίντεο που τράβηξε ένας περαστικός και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σκύλος φαίνεται να δαγκώνει με όλη του τη δύναμη το πόδι του νηπίου, την ώρα που η μητέρα του και άλλοι προσπαθούσαν απεγνωσμένα να το ελευθερώσουν.

«Καλέστε την αστυνομία. Κάποιος να τον τραβήξει! Κάποιος, σας παρακαλώ» ακούγεται να φωνάζει η μητέρα του παιδιού.

«Φίλε, αυτό είναι τρελό», ακούγεται να λέει ένας άνδρας που έβγαζε βίντεο.

Ο σκύλος, που σύμφωνα με την αστυνομία είναι δύο χρονών και ονομάζεται Disco Bubba, άφησε το παιδί μόνο όταν κάποιος του άρπαξε τα γεννητικά όργανα.

A pit bull attacked a toddler on the streets of New York, but luckily a bystander was quick enough to choke the dog before it could do further harm the child.😳 pic.twitter.com/Yh6btEwVVm — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) December 23, 2025

«Θεέ μου. Υπάρχει μια τρύπα στο πόδι αυτού του αγοριού» σχολίασε ένας έντρομος αυτόπτης μάρτυρας.

Ο πατέρας του παιδιού είπε στους αστυνομικούς ότι το πίτμπουλ επιτέθηκε στον γιο του όταν είδε μπροστά του να κουνιέται το πόδι του αγοριού ενώ εκείνος το σήκωνε ψηλά.

Παρά την απόφαση της αστυνομίας να μην ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του ιδιοκτήτη, η οικογένεια του βρέφους δηλώνει αποφασισμένη, σύμφωνα με τη New York Post, να εξαντλήσει κάθε μέσο προκειμένου να επιτευχθεί η ευθανασία του ζώου.