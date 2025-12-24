Έκλεισαν ξαφνικά τα μικρόφωνα ενώ μιλούσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σύρο ομόλογό του, Ασάντ Σεϊμπάνι, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να μιλά χωρίς να ακούγεται, εμφανώς αμήχανος, πριν η Συρία ζητήσει συγγνώμη για το απρόοπτο.

Καθώς ο Φιντάν απαντούσε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη συνάντηση για τη Γάζα που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι, τη δομή της Επιτροπής Ειρήνης για τη Γάζα και το αν έχουν καθοριστεί τα μέλη της, καθώς και το αν η Τουρκία θα συμμετάσχει στην Επιτροπή, ανακοινώθηκε το τέλος της συνέντευξης Τύπου.

Ο Φιντάν συνέχισε να μιλάει στο μικρόφωνο για λίγο. Στη συνέχεια, η Συρία ανέφερε ότι υπήρξε λάθος στη μετάφραση.

Αργότερα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντσού Κετσελί, προέβη σε δήλωση, στην οποία ανέφερε πως, ενώ ο Φιντάν απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα, η φωνή του μεταφραστή δεν ακουγόταν στα ακουστικά της αίθουσας συνεδριάσεων και πρόσθεσε: «Λόγω αυτού του προβλήματος, ο Σύρος αξιωματούχος που διεύθυνε τη συνεδρίαση, θεωρώντας ότι ο υπουργός μας είχε ολοκληρώσει την ομιλία του, τερμάτισε νωρίτερα τη συνεδρίαση».

Ο Οντσού Κετσελί σημείωσε ότι η συριακή πλευρά ζήτησε συγγνώμη από την τουρκική αντιπροσωπεία για την αναστάτωση που δημιουργήθηκε.