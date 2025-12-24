Την αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021- 2027, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Συγκεκριμένα, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 250 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση των διαθέσιμων πόρων έρχεται σε απάντηση των εξαιρετικά ποιοτικών προτάσεων που κατατέθηκαν και πλέον η χρηματοδότηση θα καλύπτει πάνω από το 68% των προτάσεων. Σημειώνεται πως έως πριν την αύξηση επιδοτήθηκαν 3.313 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,09 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4.600 επενδυτικά σχέδια και να προσεγγίζουν τα 1,6 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι έχουν κατατεθεί 6.669 αιτήσεις για σχετική χρηματοδότηση σε ολόκληρη την επικράτεια.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης: «Η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδει η κυβέρνηση στη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Πολύ περισσότερο στον τουρισμό που αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια με στόχο κάθε ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους να λειτουργήσει προς όφελος της ανάπτυξης, για το περαιτέρω κλείσιμο του επενδυτικού κενού, για τη δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, τελικά για τη σταθερή και μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων».