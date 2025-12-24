Σε καθεστώς τρόμου και έντονης ψυχικής οδύνης φαίνεται πως έζησε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του ο Τζέφρι Έπσταϊν μέσα στο κελί του, σύμφωνα με νέα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Τα αρχεία, πέρα από τις λεπτομέρειες για την ψυχική του κατάσταση, επαναφέρουν στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες της αυτοκτονίας του.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, μετά την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του, ο Έπσταϊν δήλωσε σε ψυχολόγο ότι φοβόταν να επιστρέψει στο κελί του. Αναφέρεται επίσης ότι ο αδελφός του, Μαρκ Έπσταϊν, υπέβαλε πληροφορία στο FBI, υποστηρίζοντας ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν δολοφονήθηκε.

Λεπτομερή στοιχεία καταγράφονται για την πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας, η οποία σημειώθηκε στις 23 Ιουλίου 2019, στις 1:27 π.μ., στη Μονάδα Ειδικής Κράτησης (Special Housing Unit – SHU) του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης στη Νέα Υόρκη. Σε αξιολόγηση ψυχολόγου αναφέρεται ότι ο Έπσταϊν σηκώθηκε περίπου στη 1:00 π.μ. για να πιει νερό, όπως συνήθιζε κάθε 30 λεπτά και θυμόταν ότι επέστρεψε στο κρεβάτι του πριν ξυπνήσει με το προσωπικό μέσα στο κελί του. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί τι συνέβη στη SHU που προκάλεσε τα σημάδια στον λαιμό του, ενώ ανέφερε ότι τις πέντε προηγούμενες ημέρες κοιμόταν μόλις 30 λεπτά κάθε βράδυ λόγω θορύβου.

Ο αξιολογητής κατέγραψε ότι ο Έπσταϊν ένιωθε έντονο άγχος στην ιδέα της επιστροφής στη SHU, καθώς επρόκειτο για τον χώρο όπου βρέθηκαν τα σημάδια στον λαιμό του χωρίς να γνωρίζει πώς προκλήθηκαν. Τα αρχεία δείχνουν ότι του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα για «κυκλικό ερύθημα στη βάση του λαιμού, με σημάδια τριβής στο μπροστινό μέρος και μικρό ερύθημα στο αριστερό γόνατο».

Συγκάτοικός του εκείνη την περίοδο ήταν ο Νίκολας Ταρταλιόνε, ο οποίος δήλωσε ότι προσπάθησε να τον επαναφέρει. Οι σωφρονιστικές αρχές τον απάλλαξαν αργότερα από κάθε ευθύνη για το περιστατικό και είχε ήδη μετακινηθεί από το κελί του Έπσταϊν εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Το 2024, ο Ταρταλιόνε, πρώην αστυνομικός, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τέσσερις δολοφονίες που διαπράχθηκαν το 2016.

Τα νεότερα αρχεία αποκαλύπτουν επίσης ότι τον Φεβρουάριο του 2023 ο Μαρκ Έπσταϊν υπέβαλε διαδικτυακή πληροφορία στο FBI, η οποία καταγράφηκε από εξεταστή απειλών στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Απειλών της υπηρεσίας. Στην πληροφορία αναφερόταν ότι «ο Τζέφρι Έπσταϊν δολοφονήθηκε στο κελί του» και ότι υπήρχε «λόγος να πιστεύεται πως σκοτώθηκε επειδή επρόκειτο να κατονομάσει πρόσωπα», ενώ γινόταν και ο ισχυρισμός ότι «ο πρόεδρος Τραμπ εξουσιοδότησε τη δολοφονία του». Δεν παρασχέθηκαν περαιτέρω στοιχεία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα για οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του Έπσταϊν.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης πληροφορίας, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τη Daily Mail σε ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης. Σε αυτήν αναφέρεται ότι ορισμένα έγγραφα περιέχουν αναληθείς ισχυρισμούς κατά του προέδρου Τραμπ, οι οποίοι υποβλήθηκαν στο FBI λίγο πριν από τις εκλογές του 2020, τονίζοντας ότι οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς. Παρά ταύτα, το υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της τήρησης του νόμου, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των εγγράφων με τις απαραίτητες νομικές προστασίες για τα θύματα του Έπσταϊν.

Σε ψυχιατρικές σημειώσεις δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο Έπσταϊν εμφανίζεται βαθιά δυστυχισμένος και συγκρίνει τον εαυτό του με τον αυτιστικό χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Ντάστιν Χόφμαν στην ταινία «Rain Man». Σύμφωνα με την αναφορά, δήλωσε ότι το δεξί του χέρι παρέμενε μουδιασμένο και δεν μπορούσε να σχηματίσει γροθιά, ενώ ανέφερε και μούδιασμα στον λαιμό. Περιέγραψε επίσης ένα περιστατικό όπου το καζανάκι της τουαλέτας λειτουργούσε συνεχώς για 45 λεπτά, προκαλώντας του έντονη δυσφορία και αναστάτωση, σε σημείο που κάθισε στη γωνία κρατώντας τα αυτιά του. Όπως είπε, ο θόρυβος του προκάλεσε αίσθηση παρόμοια με εκείνη που ένιωθε όταν βρισκόταν στη SHU.

Στην ίδια αναφορά, ο Έπσταϊν δήλωσε ότι ενδεχομένως να βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, σημειώνοντας ότι ο χαρακτήρας του «Rain Man» είχε αποστροφή στους θορύβους και ότι και ο ίδιος ήταν πολύ καλός με τους αριθμούς.

Το τέλος

Ο Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Αυγούστου 2019, έχοντας αυτοκτονήσει. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν έντονες και πανικόβλητες ανταλλαγές email μεταξύ αξιωματούχων αργότερα την ίδια ημέρα, οι οποίες εγείρουν περαιτέρω ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου. Σε ένα από τα μηνύματα αναφέρεται ότι οι δικηγόροι υπεράσπισης τηλεφωνούσαν διαρκώς, έχοντας πληροφορίες από τον Τύπο τις οποίες το γραφείο του Εισαγγελέα δεν είχε ακόμη λάβει, ζητώντας άμεσα βασικά στοιχεία όπως ο χρόνος και η αιτία θανάτου.

Σε συζητήσεις για την απελευθέρωση της σορού, αξιωματούχος σημείωσε ότι οι δικηγόροι υπεράσπισης ανησυχούσαν έντονα για το αν είχε παρέλθει επαρκής χρόνος για πλήρη νεκροψία και άλλες ανακριτικές ενέργειες. Σε μεταγενέστερα, χαοτικά email, άλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι αφαιρούσαν το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών από την αλυσίδα αποφάσεων, τονίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να απελευθερωθεί η σορός χωρίς επιβεβαίωση από το FBI και τον Γενικό Επιθεωρητή του υπουργείου Δικαιοσύνης. Σε απάντηση, άλλος αξιωματούχος έγραψε ότι σχεδόν ήλπιζε να επρόκειτο για φάρσα, διότι διαφορετικά «είναι εντελώς παράλογο».