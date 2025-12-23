Ένα τεράστιο νέο σύνολο 11.000 εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, περιλαμβανομένων βίντεο και φωτογραφιών, δόθηκε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ).

Τα νέα αρχεία περιλαμβάνουν εκατοντάδες βίντεο ή ηχητικές εγγραφές, μεταξύ των οποίων και υλικό παρακολούθησης από τον Αύγουστο του 2019, τον μήνα κατά τον οποίο ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του, ενώ αναμενόταν να καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου για σοβαρές κατηγορίες που σχετίζονται με σεξουαλική εκμετάλλευση και διακίνηση ατόμων για σεξουαλικούς σκοπούς.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κατηγορηθεί ότι αποκρύπτει πληροφορίες και έχει δεχτεί έντονη κριτική από τους Δημοκρατικούς για την καθυστέρηση της δημοσιοποίησης και τη βαριά λογοκρισία των αρχείων που προέρχονται από την έρευνα για τον Έπσταϊν.

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται επίσης απομαγνητοφωνήσεις δικαστικών διαδικασιών, αρχεία του FBI και του υπουργείου Δικαιοσύνης, e-mails και αποκόμματα ειδήσεων.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ήταν υποχρεωμένο βάσει νόμου να δημοσιοποιήσει τα αρχεία που αφορούν τον Έπσταϊν και τη συνεργό του, Γκίσλεϊν Μάξγουελ, έως τις 19 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, το υπουργείο ανέφερε ότι ο τεράστιος όγκος του υλικού καθιστά αναγκαία τη σταδιακή δημοσίευση, προκειμένου να αφαιρεθούν στοιχεία που αφορούν επιζώντες.

Η δημοσιοποίηση των νέων στοιχείων αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος των συνολικών δεδομένων που, σύμφωνα με το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης, διαθέτουν για την υπόθεση Έπσταϊν. Τα έγγραφα είναι εκτενώς επεξεργασμένα, με αρκετά από αυτά -ακόμη και άνω των 100 σελίδων- να είναι πλήρως μαυρισμένα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Αξιοσημείωτη ήταν και η έλλειψη αναφορών στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε γνωστή φιλία με τον Έπσταϊν τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές του 2000.

Αντίθετα, τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνουν εκτενείς αναφορές στον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, Δημοκρατικός και πολιτικός αντίπαλος.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να σταματήσει να προστατεύει τους ισχυρούς»

Τη Δευτέρα, ομάδα που αυτοπροσδιορίζεται ως επιζώντες της σεξουαλικής κακοποίησης από τον Έπσταϊν ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το κοινό έχει λάβει μέχρι στιγμής «μόνο ένα μικρό μέρος των αρχείων» και ότι αυτά είναι «γεμάτα με ασυνήθιστες και ακραίες λογοκρισίες χωρίς καμία εξήγηση». Πρόσθεσαν επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία ταυτότητας θυμάτων δεν είχαν λογοκριθεί.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να σταματήσει να προστατεύει τους πλούσιους, τους ισχυρούς και τους πολιτικά διασυνδεδεμένους», δήλωσε ο βουλευτής Τόμας Μάσι, συντηρητικός Ρεπουμπλικανός από το Κεντάκι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

The results are in: nobody is buying this bogus Epstein release. The DOJ needs to quit protecting the rich, powerful, and politically connected. pic.twitter.com/0WqgPik2Fi — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 22, 2025

Ο εκπρόσωπος του Μπιλ Κλίντον, Άντζελ Ουρένα, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί την υπουργό Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα κάθε εναπομείναν υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν που αναφέρεται με οποιονδήποτε τρόπο στον Κλίντον, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών.

«Κάποιος ή κάτι προστατεύεται. Δεν γνωρίζουμε ποιος, τι ή γιατί. Όμως γνωρίζουμε αυτό», δήλωσε ο Ουρένα, προσθέτοντας: «Δεν χρειαζόμαστε καμία τέτοια προστασία».

Ο Άντζελ Ουρένα ανέφερε επίσης ότι υπάρχει «ευρεία καχυποψία» πως το υπουργείο Δικαιοσύνης «χρησιμοποιεί επιλεκτικές δημοσιεύσεις για να υπονοήσει παραπτώματα σε βάρος προσώπων που έχουν ήδη επανειλημμένα απαλλαγεί από το ίδιο το υπουργείο Δικαιοσύνης».

«Δεν έχει καμία σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ»

Μια φωτογραφία του Τραμπ, πλαισιωμένου από γυναίκες με μπικίνι, αφαιρέθηκε μυστηριωδώς χωρίς εξήγηση από τα αρχεία Έπσταϊν, πριν τελικά επανέλθει.

Η φωτογραφία που δείχνει ένα γραφείο με ένα ανοιχτό συρτάρι που περιέχει την εικόνα του Τραμπ ανακλήθηκε από το Νότιο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης για επανεξέταση, ώστε να προστατευθούν πιθανά θύματα.

Έπειτα από έντονες αντιδράσεις, η φωτογραφία επανήλθε το πρωί της Κυριακής, αφού διαπιστώθηκε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οποιοδήποτε θύμα του Έπσταϊν απεικονίζεται στη συγκεκριμένη φωτογραφία», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, δήλωσε την Κυριακή ότι το γραφείο αφαίρεσε τη φωτογραφία λόγω ανησυχιών, σχετικά με τις γυναίκες που εμφανίζονται σε αυτήν. «Δεν έχει καμία σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ», είπε ο Μπλανς κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Meet the Press with Kristen Welker» του NBC.