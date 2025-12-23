Χιλιάδες νέα έγγραφα προερχόμενα από την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που κατηγορείται από την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών για παρακράτηση πληροφοριών στη δημοσίευση των ντοκουμέντων του φακέλου.

Τα νέα έγγραφα περιλαμβάνουν βίντεο και ηχητικά ντοκουμέντα, ανάμεσά τους και φωτογραφίες από τις κάμερες παρακολούθησης του κελιού του Τζέφρι Έπσταϊν που χρονολογούνται από τον Αύγουστο 2019, όταν βρέθηκε νεκρός. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέβασε online περίπου 11.000 συνδέσμους με νέα έγγραφα, αλλά ορισμένοι δεν οδηγούν πουθενά.

Σε οκτώ πτήσεις με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν καταγράφεται ο Ντόναλντ Τραμπ

Μια νέα δέσμη των λεγόμενων «φακέλων Έπσταϊν» που δόθηκε στη δημοσιότητα περιλαμβάνει πολλές αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ αυτών και ισχυρισμό εισαγγελέα των ΗΠΑ ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ταξιδέψει τη δεκαετία του 1990 με τον Τζέφρι Έπσταϊν και μια 20χρονη γυναίκα -η οποία δεν κατονομάζεται.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η γυναίκα υπήρξε θύμα οποιουδήποτε εγκλήματος, ενώ το γεγονός ότι ένα πρόσωπο περιλαμβάνεται στους φακέλους δεν συνιστά ένδειξη ποινικής εμπλοκής ή παρανομίας.

Η δημοσιοποίηση των αρχείων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ακολουθεί παρόμοια αποκάλυψη που έγινε την περασμένη εβδομάδα, όταν δόθηκε στη δημοσιότητα τμήμα των εγγράφων που αφορούν τις έρευνες για τον Έπσταϊν.

Υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές στον Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ένα email που υποδηλώνει ότι ταξίδεψε με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν μαζί με γυναίκες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανούς μάρτυρες στην υπόθεση κατά της συνεργού του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Το email –που εστάλη από τον εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης στις 7 Ιανουαρίου 2020– έχει θέμα «Αρχεία πτήσεων Έπσταϊν».

Αναφέρει:

«Για λόγους ενημέρωσής σας, θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι τα αρχεία πτήσεων που λάβαμε χθες δείχνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν πολύ περισσότερες φορές απ’ ό,τι είχε αναφερθεί έως τώρα (ή απ’ ό,τι γνωρίζαμε), συμπεριλαμβανομένης της περιόδου κατά την οποία θα αναμέναμε να ασκηθούν κατηγορίες στην υπόθεση Μάξγουελ.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ως επιβάτης σε τουλάχιστον οκτώ πτήσεις μεταξύ 1993 και 1996, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων πτήσεων στις οποίες παρούσα ήταν και η Μάξγουελ. Αναφέρεται ότι ταξίδεψε, μεταξύ άλλων και κατά καιρούς, με τη Μάρλα Μέιπλς, την κόρη του Τίφανι και τον γιο του Έρικ.

Σε μία πτήση το 1993, αυτός και ο Έπσταϊν είναι οι μόνοι δύο καταγεγραμμένοι επιβάτες. Σε μία άλλη, οι μόνοι τρεις επιβάτες είναι ο Έπσταϊν, ο Τραμπ και μία τότε 20χρονη, [τα στοιχεία της έχουν απαλειφθεί].

Σε δύο ακόμη πτήσεις, δύο από τους επιβάτες αντίστοιχα ήταν γυναίκες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανούς μάρτυρες σε υπόθεση [της Γκισλέιν] Μάξγουελ.»

Το παρασκήνιο της δημοσίευσης των φακέλων Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε την υποχρέωση βάσει νόμου να δώσει στη δημοσιότητα το σύνολο του φακέλου την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, αλλά υποστήριξε ότι έχει ανάγκη περισσότερου χρόνου για να δημοσιεύσει τα υπόλοιπα έγγραφα με προφυλάξεις ώστε να προστατευθούν τα θύματα η ταυτότητα των οποίων θα μπορούσε να αποκαλυφθεί μέσα από τις χιλιάδες των φωτογραφιών, των βίντεο και των κειμένων.

Οι Δημοκρατικοί βλέπουν πάντως στην καθυστέρηση αυτή έναν πολιτικό ελιγμό με στόχο την αποφυγή δημοσίευσης πληροφοριών επιβαρυντικών για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται σε φωτογραφίες στο πλευρό του Έπσταϊν.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για μία απόπειρα απόκρυψης», κατήγγειλε χθες ο επικεφαλής των Δημοκρατικών της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, υποβάλλοντας πρόταση νόμου για την ενίσχυση της πίεσης επί του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο «παραβιάζει τον νόμο» αφού δεν δημοσίευσε το σύνολο του φακέλου την Παρασκευή.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να σταματήσει να προστατεύει τους πλούσιους και τους ισχυρούς κατά των οποίων δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες» στην υπόθεση αυτή, κατήγγειλε από την πλευρά του ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Χάνα, εκ των συντακτών του νόμου που υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει στη δημοσίευση όλων των εγγράφων της υπόθεσης και ζήτησε τη δημοσίευση συγκεκριμένων εγγράφων του φακέλου.

Η δημοσίευση των εγγράφων, που προέρχονται από την έρευνα των αμερικανικών αρχών για τον ισχυρό χρηματιστή και σεξουαλικό εγκληματία που πέθανε το 2019 πριν από τη δίκη του, πρέπει, υπό κανονικές συνθήκες, να φέρουν στο φως τις σχέσεις του με πρώτου μεγέθους προσωπικότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024 είχε συμφωνήσει για τη δημοσίευση του περιεχομένου του φακέλου Έπσταϊν, στη συνέχεια έκανε στροφή καταγγέλλοντας «απάτη» ενορχηστρωμένη από τους Δημοκρατικούς.

Εμμονική με το σεξουαλικό σκάνδαλο, η εκλογική του βάση, η MAGA, εξεγέρθηκε όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το καλοκαίρι ότι δεν έχει βρεθεί κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσίευση επιπλέον εγγράφων του φακέλου ή την απαγγελία νέων κατηγοριών.

Έπειτα από πολύμηνες πιέσεις, ο Τραμπ αναγκάσθηκε να υποχωρήσει στην πίεση Δημοκρατικών αλλά και Ρεπουμπλικανών του Κογκρέσου και επικύρωσε τον Νοέμβριο νόμο που επιβάλλει τη δημοσίευση του συνόλου των μη απορρήτων εγγράφων του φακέλου του σκανδάλου Έπσταϊν.