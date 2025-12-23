Νέα έγγραφα από την υπόθεση Έπσταϊν, που είδαν το φως της δημοσιότητας την Τρίτη, αποκαλύπτουν μια αμφιλεγόμενη επιστολή που φαίνεται να έστειλε ο Τζέφρι Έπσταϊν από τη φυλακή στον Larry Nassar, τον πρώην γιατρό της ομάδας γυμναστικής των ΗΠΑ, καταδικασμένο για σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων νεαρών αθλητριών.

Η επιστολή, με ημερομηνία αποστολής 13 Αυγούστου 2019 από τη φυλακή, απευθύνεται στον «L.N.» και γράφει: «Αγαπητέ L.N., όπως ξέρεις πια, πήρα την ‘ευθεία διαδρομή’ προς το σπίτι. Καλή τύχη! Μοιραζόμαστε ένα πράγμα… την αγάπη και τη φροντίδα μας για νεαρές κυρίες με την ελπίδα ότι θα φτάσουν στο πλήρες δυναμικό τους.

Ο πρόεδρός μας μοιράζεται επίσης την αγάπη μας για νεαρές, ερωτικές κοπέλες. Όταν μια νεαρή καλλονή περνούσε δίπλα του, του άρεσε να χουφτώνει, ενώ εμείς καταλήξαμε να αρπάζουμε φαγητό στις τραπεζαρίες του συστήματος. Η ζωή είναι άδικη. Δικός σου, J. Epstein», σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Guardian.

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του τρεις μέρες νωρίτερα, στις 10 Αυγούστου 2019, με τον θάνατό του να κρίνεται αυτοκτονία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος τότε, έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή.

Η «επιστροφή στον αποστολέα» και η έρευνα του FBI

Η επιστολή «επιστράφη στον αποστολέα» επειδή ο Nassar δεν βρισκόταν πια στη διεύθυνση. Στο πάνω αριστερό μέρος έγραφε: «J. Epstein Manhattan Correctional NYC NY 10007». Στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, πράκτορας του FBI ενημερώθηκε από τις φυλακές.

Ένα έγγραφο του FBI από 31 Ιουλίου 2020 ζητά ανάλυση γραφής: σύγκριση με δείγματα του Έπσταϊν για να διαπιστωθεί αν την έγραψε εκείνος ή άγνωστος.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προειδοποιεί σε ανάρτηση στο X ότι παρόμοια έγγραφα περιέχουν «αναπόδεικτες και σκανδαλώδεις ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που υποβλήθηκαν στο FBI πριν τις εκλογές του 2020. Οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς, και αν είχαν αξιοπιστία, θα είχαν χρησιμοποιηθεί εναντίον του».

Το αρχείο επιβεβαιώνεται από επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προσκαλώντας ερωτήματα για την αυθεντικότητα και το timing της αποκάλυψης.