Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας και συγκεκριμένα σε εκείνον που συνδέει το Μιλάνο με τη Νάπολη, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο (LPG) συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Βίντεο από διερχόμενους οδηγούς δείχνουν το τεράστιο «κύμα» καπνού και τις φλόγες που προκλήθηκαν μετά την έκρηξη.

Από την έκρηξη δεν υπήρξαν θύματα, καθώς οι οδηγοί κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από τα οχήματά τους, σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού Μέσου medianews24. Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα, ενώ η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο διακόπηκε προσωρινά λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από την έκρηξη.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι τα φορτηγά υγραερίου είναι σχεδιασμένα με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, αλλά ένα τέτοιο ατύχημα «μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις, όπως είναι το φαινόμενο της έκρηξης BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)».