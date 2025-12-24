Στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ τις κινητοποιήσεις των αγροτών που παραμένουν στα μπλόκα, αναφέρθηκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, σημειώνοντας πως «όχι μόνο είναι εναντίον τους, αλλά είναι και έξαλλοι».

«Είδα χθες το δελτίο ειδήσεων του Mega και μετά είδα γραμμένο της ΕΡΤ. Στο δελτίο του Mega η κύρια πλευρά είναι… ναι, τραβάμε τον αλίμονο, αλλά συμπαράσταση στα δίκαια αιτήματα των αγροτών», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος και συνέχισε:

«Στης ΕΡΤ, το δελτίο ειδήσεων, υπάρχει να το δείτε, είναι όλοι τους, όχι εναντίον των αγροτών, είναι και έξαλλοι! Τι είδους δημοσιογραφία είναι αυτή;».

«Αυτή είναι πολιτική γραμμή, από πάνω. Όλοι φώναζαν, έναν για τα… μάτια, δεν είπαν ναι τραβάμε τον αλίμονο, αλλά οι αγρότες…», ανέφερε επίσης ο κ. Μικρούτσικος και κλείνοντας είπε: «Στο Mega ήταν σχεδόν όλοι με τους αγρότες και κάποιοι που έλεγαν ότι υποφέρουμε κλπ… Τι είναι η γραμμή της ΕΡΤ; Η γραμμή της κυβέρνησης, ότι… είμαστε όλοι έξαλλοι».