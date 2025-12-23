Ένας γιατρός στην Ινδία τέθηκε σε διαθεσιμότητα τη Δευτέρα, αφότου επιτέθηκε σε έναν ασθενή που διαμαρτυρήθηκε επειδή του απευθύνθηκε στον ενικό και του ζήτησε να μιλάει με σεβασμό.

Ένα βίντεο από το περιστατικό, το οποίο τραβήχτηκε από έναν συνοδό, δείχνει τον 31χρονο Raghav Narula –ο οποίος φορούσε μια χειρουργική μάσκα– να γρονθοκοπεί επανειλημμένα τον 36χρονο Arjun Panwar, ενώ εκείνος βρισκόταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι και ένας άλλος γιατρός φαίνεται να προσπαθεί να του κρατήσει τα πόδια.

Σύμφωνα με το θύμα, είχε μεταβεί στο νοσοκομείο για βρογχοσκόπηση λόγω δύσπνοιας. «Μετά την εξέταση, ξάπλωσα σε ένα άδειο κρεβάτι στον πνευμονολογικό θάλαμο, καθώς οι γιατροί με συμβούλευσαν να ξεκουραστώ για λίγο. Ο Δρ. Raghav ήρθε και άρχισε να με ρωτά για τις ιατρικές μου εξετάσεις. Μου μιλούσε στον ενικό. Όταν τον ρώτησα αν μιλάει με τον ίδιο τρόπο και στην οικογένειά του, ο γιατρός άρχισε να με χτυπάει», δήλωσε ο 36χρονος.

SHOCKER 🚨 Doctor beats up Patient at IGMC Shimla, Himachal's biggest hospital🤯



IGMC Shimla claims Teacher Arjun Panwar was suffering from breathing difficulties & was resting after endoscopy



Patient said Doctor spoke rudely and the argument escalated😳pic.twitter.com/Z4YWckcMeL — News Algebra (@NewsAlgebraIND) December 22, 2025

Το νοσοκομείο διέταξε τη διενέργεια έρευνας υψηλού επιπέδου για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ η τοπική αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία εις βάρος του κατηγορούμενου γιατρού, σύμφωνα με την ιστοσελίδα timesofindia.