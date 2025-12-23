Ένας γιατρός στην Ινδία τέθηκε σε διαθεσιμότητα τη Δευτέρα, αφότου επιτέθηκε σε έναν ασθενή που διαμαρτυρήθηκε επειδή του απευθύνθηκε στον ενικό και του ζήτησε να μιλάει με σεβασμό.

Ένα βίντεο από το περιστατικό, το οποίο τραβήχτηκε από έναν συνοδό, δείχνει τον 31χρονο Raghav Narula –ο οποίος φορούσε μια χειρουργική μάσκα– να γρονθοκοπεί επανειλημμένα τον 36χρονο Arjun Panwar, ενώ εκείνος βρισκόταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι και ένας άλλος γιατρός φαίνεται να προσπαθεί να του κρατήσει τα πόδια.

Σύμφωνα με το θύμα, είχε μεταβεί στο νοσοκομείο για βρογχοσκόπηση λόγω δύσπνοιας. «Μετά την εξέταση, ξάπλωσα σε ένα άδειο κρεβάτι στον πνευμονολογικό θάλαμο, καθώς οι γιατροί με συμβούλευσαν να ξεκουραστώ για λίγο. Ο Δρ. Raghav ήρθε και άρχισε να με ρωτά για τις ιατρικές μου εξετάσεις. Μου μιλούσε στον ενικό. Όταν τον ρώτησα αν μιλάει με τον ίδιο τρόπο και στην οικογένειά του, ο γιατρός άρχισε να με χτυπάει», δήλωσε ο 36χρονος.

Το νοσοκομείο διέταξε τη διενέργεια έρευνας υψηλού επιπέδου για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ η τοπική αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία εις βάρος του κατηγορούμενου γιατρού, σύμφωνα με την ιστοσελίδα timesofindia.