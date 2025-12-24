Επικαιροποίησε η ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού το μεσημέρι της Τετάρτης 24/12, διατηρώντας την «πορτοκαλί προειδοποίηση».

Ειδικότερα, στο έκτακτο δελτίο, η ΕΜΥ τονίζει πως σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων) έως και αργά το βράδυ.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Ο χάρτης του meteo

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr:

Την Τετάρτη 24/12 (Παραμονή Χριστουγέννων) τις πρωινές ώρες προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά τμήματα, που βαθμιαία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας (συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης).

Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 25/12 (Χριστούγεννα), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος.

Στον παρακάτω χάρτη, δίνεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος υετού (βροχή/χιόνι) από την Τετάρτη 24/12 έως και την Πέμπτη 25/12/2025:

Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν:

Στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 24/12, από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως ισχυροί 6 μποφόρ, με εξασθένηση

Στο Βόρειο Αιγαίο την Πέμπτη 25/12 από βορειοανατολικές διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ

Χιονοπτώσεις αναμένονται:

Στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας κυρίως την Πέμπτη 25/12

Σε ημιορεινές και τις βραδινές ώρες πρόσκαιρα σε πεδινές περιοχές της Θράκης, την Πέμπτη 25/12

Τέλος, προσοχή απαιτείται στο οδικό δίκτυο των περιοχών όπου αναμένονται φαινόμενα.