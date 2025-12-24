Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές να πλήττουν ήδη τα δυτικά, ενώ αναμένεται να μετατοπιστεί προς τα ανατολικά και να επηρεάσει τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Προς την Κεφαλονιά και τον Πύργο Ηλείας έχει ήδη πέσει αρκετό νερό, ενώ βόρεια του Πύργου έχει πέσει ήδη όγκος βροχής κοντά στους 50 τόνους ανά στρέμμα.

Ο καιρός σήμερα παραμονή Χριστουγέννων

Σύμφωνα με την πρόγνωση, για σήμερα προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στο Ιόνιο, από το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία, από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τη νύχτα στη δυτική Μακεδονία.

Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Από το βράδυ στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τα Χριστούγεννα

Η κακοκαιρία την ημέρα των Χριστουγέννων θα κινηθεί ανατολικά και θα χτυπήσει με μεγάλη ένταση κυρίως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη βορειοδυτική Ελλάδα. Αυτές οι περιοχές θέλουν μεγάλη προσοχή όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στις υπόλοιπες περιοχές μετά και τις πρωινές ώρες ο καιρός θα παρουσιάσει μεγάλα διαστήματα βελτίωσης, ενώ μπορεί μέσα στην ημέρα στη Δυτική Ελλάδα και τα ανατολικά ηπειρωτικά μπορεί να βγάλει κάποιες βροχές, αλλά ο κύριος όγκος της κακοκαιρίας θα έχει εκτονωθεί.

Χιονοεκπλήξεις την Πρωτοχρονιά

Μετά τα Χριστούγεννα και το πέρασμα των κακοκαιριών θα επικρατήσει ένα ατμοσφαιρικό βουνό προς την περιοχή της βορειοδυτικής Ευρώπης και θα συνδυαστεί με χαμηλές πιέσεις πιο ανατολικά και θα ωθήσει πολικής προέλευσης αέριες μάζες να κινηθούν πιο νότια και να καταλάβουν μεγάλο τμήμα της γηραιάς ηπείρου αλλά και τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να δούμε και χιόνια και σε χαμηλά υψόμετρα.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη δεν αποκλείεται να δούμε και στην Αττική χιονοεκπλήξεις.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας από την πλευρά του, σε ανάρτησή του στο facebook έγραψε: «Ας γράψουν τα φετινά Χριστούγεννα τη δική τους πρόγνωση: φως, υγεία, γαλήνη και ελπίδα…Χρόνια πολλά!».