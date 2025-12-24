Στην πολύωρη ταλαιπωρία που υπέστησαν στην εθνική οδό μέχρι τη Λαμία, οι οδηγοί την Τρίτη, μίλησε εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σχολιάζοντας τη στάση ορισμένων αγροτών στα μπλόκα που δεν βοήθησαν να δοθεί δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας από νωρίς το πρωί προκειμένου να αποδευχθεί η συμφόρηση.

Με αφορμή τους αγρότες στα Μάλγαρα οι οποίοι, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, «είχαν υποδειγματική συμπεριφορά», η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε ότι «δυστυχώς δεν το είδαμε στα άλλα μπλόκα. Έπρεπε να ταλαιπωρηθούν χιλιάδες πολίτες ώστε να δώσουν το απόγευμα δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας». «Δεν μπορεί να έχουμε μόνο μια λωρίδα κυκλοφορίας στην εθνική οδό», τόνισε.

Ειδικότερα, για το μπλόκο στα Μάλγαρα, είπε πως οι αγρότες από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν από τον διοικητή της τροχαίας ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο λωρίδες σε κάθε ρεύμα, απομάκρυναν τα τρακτέρ και καθαρίστηκε ο δρόμος ώστε να ανοίξει στις 11 το πρωί της Τρίτης.

Παράλληλα, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε καλεσμένη στο Mega, πως πολλοί τροχονόμοι κινδύνευσαν να παρασυρθούν από ταλαιπωρημένους οδηγούς. «Ξέρετε πόσοι συνάδελφοι κινδύνευσαν να παρασυρθούν από οδηγούς που ήταν ταλαιπωρημένοι; Στο Κάστρο ψάχναμε 15 άτομα για να απομακρύνουν τα τρακτέρ τους για να δώσουμε και δεύτερη λωρίδα στην κυκλοφορία», είπε και συνέχισε:

«Μετά τις 6 το απόγευμα αποφάσισαν να ακούσουν την αστυνομία. Μέχρι τότε δεν δέχονταν να δώσουν περισσότερες λωρίδες, μόνο τη ΛΕΑ. Έχει να κάνει με το πόσο θέλεις να εξυπηρετήσεις τους πολίτες. Στα περισσότερα μπλόκα είχαμε αυτό το πρόβλημα».

Τέλος η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησε, ότι «στην εθνική οδό δεν γίνεται να κυκλοφορεί δρόμος από μια λωρίδα κυκλοφορίας». «όταν γίνονται έργα υπάρχει μέριμνα ώστε ανά κάποια μέτρα υπάρχει έξοδος. Είχαμε εικόνες αστυνομικών να παρακαλούν αγρότες να μετακινήσουν τρακτέρ», κατέληξε.