Σε Γολγοθά έχει εξελιχθεί η έξοδος των εκδρομέων για τις γιορτές των Χριστουγέννων, καθώς τα οχήματα βρίσκονται αποκλεισμένα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, με ουρές που φτάνουν ως τα τα 10 χλμ. στο ύψος της Ριτσώνας, ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχουν μπλόκα αγροτών.

Μάλιστα, τα μπλόκα, σε συνδυασμό με την έξοδο για τα Χριστούγεννα, έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους της Αθήνας, ενώ οι αγρότες συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με τους αστυνομικούς.

Η ταλαιπωρία σημειώνεται από το 65ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού μέχρι τον κόμβο της Ριτσώνας, όπου γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας.

Άνοιξαν δύο λωρίδες σε Θήβα Κάστρο και Αμφίκλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αγρότες της Θήβας και του Κάστρου ενημερώνουν ότι η Τροχαία απομακρύνει ανά διαστήματα τους κώνους, ανοίγει τους δρόμους και ρίχνει στην κυκλοφορία περίπου 45 με 50 οχήματα κάθε φορά.

Στο σημείο έχει δοθεί στην κυκλοφορία μια λωρίδα. Η λωρίδα αυτή, σύμφωνα με τους αγρότες, είναι έκτακτης ανάγκης, για έκτακτες περιπτώσεις και όχι για τη διοχέτευση της συνολικής κυκλοφορίας, καθώς, όπως έχουν ενημερώσει, τα μπλόκα της Θήβας και του Κάστρου θα παραμείνουν ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.

Οι αγρότες των μπλόκων αυτών αναμένεται να αποφασίσουν το απόγευμα της Τρίτης να μετακινήσουν τα τρακτέρ τους στη ΛΕΑ και να δώσουν ουσιαστικά δύο λωρίδες στα οχήματα για να περνούν.

Το απόγευμα άνοιξαν δύο λωρίδες κυκλοφορίας για τα ΙΧ σε Θήβα, Κάστρο και Αμφίκλεια προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ERTnews, στην Περιμετρική της Πάτρας η διαφωνία αστυνομίας και αγροτών κρατά κλειστό το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Ολυμπία Οδό.

Η αστυνομία ζητεί τα τρακτέρ να μετακινηθούν σε μία πλευρά του δρόμου, κάτι που απορρίπτουν οι αγρότες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλη η κίνηση προς Κυλλήνη γίνεται μέσα από το κέντρο της Πάτρας.

Λάρισα: Από παρακαμπτηρίους η κίνηση των οχημάτων στον κόμβο της Νίκαιας – Σύσκεψη αγροτών

Η Τροχαία δεν επέτρεψε τελικά τη διέλευση οχημάτων από το δρόμο που άνοιξαν οι αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας, οπότε η μετακίνηση γίνεται από παρακαμπτηρίους. Οι αγρότες το πρωί άφησαν ελεύθερη μία λωρίδα κυκλοφορίας, ωστόσο η ΕΛΑΣ δεν επέτρεψε τη διέλευση ιδιωτικών οχημάτων, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας.

Ο φόρτος οχημάτων συγκεντρώνεται στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Πλατυκάμπου, όπου υπάρχουν και φωτεινοί σηματοδότες. Οι αγρότες προτίθενται να κάνουν σύσκεψη μέσα στην ημέρα, ζητώντας από την Αστυνομία να επιτρέψει την κίνηση των ΙΧ στη Νέα Εθνική Οδό.