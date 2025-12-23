Σε κατάσταση διασωλήνωσης κινδυνεύει να περιέλθει ο ελληνικός χειμερινός τουρισμός. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών «πυρπολούν» την τουριστική κίνηση ειδικά ορεινών προορισμών που την περίοδο των εορτών συγκεντρώνουν σχεδόν το 50% του τζίρου τους, κτυπώντας κάτω από τη μέση κυρίως τους μικροξενοδόχους. Τα μπλόκα και οι ανυπέρβλητες καθυστερήσεις περιορίζουν τη διάθεση του κόσμου για ταξίδι, με πρώτα θύματα τη Θεσσαλία και την Ορεινή Στερεά Ελλάδα, ενώ ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα τα τραύματα είναι σαφώς μεγαλύτερα, αφού ουσιαστικά απομακρύνονται και οι Βαλκάνιοι τουρίστες που επιλέγουν κυρίαρχα τον οδικό τουρισμό.

Μπορεί η πληρότητα σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας να υπερβαίνει ακόμη και το 80%, ωστόσο, οι αποκλεισμοί κεντρικών οδικών αξόνων από τους αγρότες έχει οδηγήσει σε ακυρώσεις των κρατήσεων για τα Σαββατοκύριακα που προηγούνται των εορτών και αναστολή νέων κρατήσεων με αποτέλεσμα ουκ ολίγοι δημοφιλείς προορισμοί όπως η Μαγνησία να κάνουν λόγο για πτώση ακόμη και 60%.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Τσιάρα, στην οποία, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται: «Οι συνέπειες από τους αποκλεισμούς δρόμων είναι εμφανείς, καθώς έχουν αρχίσει να σημειώνονται ακυρώσεις κρατήσεων. Τυχόν συνέχιση της συγκεκριμένης κατάστασης ή/και επέκταση των αποκλεισμών και σε άλλους βασικούς οδικούς άξονες ή/και σε αεροδρόμια/λιμάνια θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες στις μετακινήσεις, ενισχύοντας το κλίμα ανασφάλειας και οδηγώντας αναπόφευκτα σε περαιτέρω ακυρώσεις. Οι επιπτώσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στα ξενοδοχεία, αλλά πλήττουν συνολικά την τοπική οικονομία και όλους τους κλάδους που εξαρτώνται από την τουριστική δραστηριότητα».

Η ζήτηση στην Ελλάδα

Μεγάλη, παρά τις κινητοποιήσεις, είναι η κίνηση που καταγράφεται σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας για τα Χριστούγεννα, ακολουθεί η Πρωτοχρονιά, με τα Φώτα να έπονται.

Οι περιοχές της Μαγνησίας, με επίκεντρο το Πήλιο και τον Βόλο, σημείωναν έως την περασμένη εβδομάδα πληρότητες πέριξ του 75% στα ξενοδοχεία, με τα Χριστούγεννα να σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις. Βέβαια, σε καθημερινή βάση οι επιχειρηματίες λαμβάνουν τηλεφωνήματα από ταξιδιώτες που έχουν κάνει κρατήσεις και ρωτούν να μάθουν εάν θα λάβουν πίσω την προκαταβολή τους σε περίπτωση ακύρωσης, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των ξενοδόχων. Μάλιστα, εκτός από τις μεμονωμένες ακυρώσεις, η ευρύτερη περιοχή δέχτηκε ισχυρό πλήγμα και από την ακύρωση ενός μεγάλου συνεδρίου, με αποτέλεσμα την απώλεια 400 χιλιάδων ευρώ μόνο από τις διανυκτερεύσεις των συμμετεχόντων.

«Το κλείσιμο των δρόμων οδηγεί σε κατάρρευση κλάδων, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από τις πλημμύρες, αλλά και από τα ψάρια και τις φωτιές. Η διεκδίκηση του δίκαιου δεν πρέπει να γίνεται με αποκλεισμό των δρόμων καταστρέφοντας διαδοχικά άλλες επαγγελματικές τάξεις και τη δεδομένη στιγμή πιεζόμαστε περισσότερο εμείς πάρα η κυβέρνηση, η οποία θα χρειαστεί στην πορεία να αντιμετωπίσει και την δική μας αποζημίωση. Η κλιμάκωση του αγροτικού κινήματος θα προκαλέσει άμεση ζημιά σε όλους. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους και να βρεθεί μια λύση όσο πιο άμεσα γίνεται. Ζητάμε την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για την εύρεση τρόπων αποφυγής αυτής της ακραίας κατάστασης που είναι “ντόμινο” για όλη την κοινωνία και όλους τους κλάδους», αναφέρεται στην επιστολή που απέστειλε η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας προς την κυβέρνηση.

Ισχυρή είναι η ζήτηση που διαπιστώνεται για τα Ιωάννινα και τα χωριά πέριξ της πόλης, όπου η πληρότητα διαμορφώνεται στην περίμετρο του 80%, με την περιοχή να επηρεάζεται λιγότερο από τα μπλόκα των αγροτών, καθώς έχουν σημειωθεί μόνο μεμονωμένες ακυρώσεις κρατήσεων.

«Βροχή» ακυρώσεων τα Σαββατοκύριακα πριν από τις γιορτές καταγράφεται και στην Ευρυτανία, με αιχμή το Καρπενήσι, ωστόσο, η ζήτηση για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς παραμένει αναλλοίωτη.

Για «απόλυτη καταστροφή» σε περίπτωση που οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίσουν και ακυρωθούν οι κρατήσεις των εορτών κάνει λόγο ο Κωνσταντίνος Δαφαλιάς, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καλαβρύτων. Μέχρι στιγμής, πάντως, ο προορισμός καταγράφει υψηλή πληρότητα για τις ημέρες των εορτών. Πιο αναλυτικά, για τα Χριστούγεννα η πληρότητα ξεπερνά το 90%, με το αντίστοιχο ποσοστό την Πρωτοχρονιά να διαμορφώνεται σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα και να φτάνει γύρω στο 70%-75% για τα Θεοφάνεια.

Ευοίωνη είναι η εικόνα για τη Λάρισα, όπου μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις για τις ημέρες των εορτών. Η ζήτηση στην ευρύτερη περιοχή αντικατοπτρίζεται σε πληρότητα των ξενοδοχείων γύρω στο 70%.

Στον αντίποδα, πάντως, οι επιχειρηματίες στα Τρίκαλα έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με ακυρώσεις κρατήσεων και για τις εορτές σε ποσοστό που ξεπερνά το 20%. Σε κάθε περίπτωση, Περτούλι, Μετέωρα, αλλά και η πόλη των Τρικάλων με τον Μύλο των ξωτικών έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα για την περίοδο των εορτών.

Μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη η κίνηση για τα Χριστούγεννα κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα, με την πληρότητα για την Πρωτοχρονιά να ξεπερνά ακόμη και το 85%.

Η εικόνα για το εξωτερικό

Αναμφίβολα τα ταξίδια προς το εξωτερικό αγγίζουν πληρότητες έως και 95% αφού οι Έλληνες ανακρούουν πρύμναν για ταξίδια προς την Ελλάδα λόγω των κινητοποιήσεων και φουλάρουν για Κεντρική Ευρώπη και Λονδίνο. Στο κάδρο των προορισμών προς τους οποίους θα ταξιδέψουν οι Έλληνες περιλαμβάνονται επίσης οι ΗΠΑ και το Ντουμπάι, με τη συνολική ζήτηση για ταξίδια στο εξωτερικό να ξεπερνά το 10% σε σχέση με πέρυσι. Ισχυρή ζήτηση διαπιστώνεται και για ταξίδια στην Φινλανδία, ενώ σταθερά στους παραδοσιακά δημοφιλείς προορισμούς των Ελλήνων ταξιδιωτών περιλαμβάνονται Πράγα, Βιέννη και Βουδαπέστη.