Διαφοροποιημένη είναι η στάση των αγροκτηνοτρόφων στα μπλόκα τους κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, καθώς από σήμερα, Τρίτη, θα μετακινήσουν τα τρακτέρ, ελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας -εκ των οποίων η ΛΕΑ- ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων.

Η ΕΛ.ΑΣ. από την πλευρά της εγείρει θέμα ασφάλειας. Όπως αποφασίστηκε, δεν θα ανοίξει η Περιμετρική Οδός της Πάτρας καθώς η αστυνομία δεν εγγυάται την ασφαλή διέλευση των οδηγών από το σημείο.

Ανοιχτός θα παραμείνει ο δρόμος στο μπλόκο του Καλπακίου στα Ιωάννινα, μέχρι και την Παρασκευή, όπως αποφάσισαν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της περιοχής, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Εν τω μεταξύ, άνοιξε η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, που είχαν κλείσει οι αγρότες της Εύβοιας για 3 ώρες χθες, Δευτέρα, το απόγευμα.

Και στα Μάλγαρα, οι αγρότες επιτρέπουν να γίνεται η κυκλοφορία μόνο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από δύο λωρίδες.

Αναστολή κινητοποιήσεων στα σύνορα

Στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι παραγωγοί αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις μέχρι και την Παρασκευή 26/12, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών, ενώ στην Εξοχή και τον Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι δράσεις συνεχίζονται με στοχευμένες και συμβολικές παρεμβάσεις, εν αναμονή αποφάσεων για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Συγκεκριμένα, στο τελωνείο των Ευζώνων, εντός της ημέρας, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα απομακρύνουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα από το κέντρο του οδοστρώματος και θα τα τοποθετήσουν στα αριστερά και δεξιά του, απελευθερώνοντας πλήρως τα ρεύματα κυκλοφορίας, ώστε να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η διέλευση φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και επιβατικών οχημάτων. Παρά την αναστολή των κινητοποιήσεων, θα παραμείνουν κανονικά στο μπλόκο και στις βάρδιές τους, όπου σκοπεύουν να περάσουν τις γιορτινές ημέρες μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Αντίστοιχα, στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης δεν προγραμματίζεται κανένας αποκλεισμός έως τις 26/12. Για σήμερα, ωστόσο, οι συμμετέχοντες αναμένεται να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου μαζί με συναδέλφους τους, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί η παρουσία κυβερνητικού στελέχους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά παντός τύπου, διάρκειας έως και τριών ωρών, από τις 14:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή περισσότερων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα οχήματα θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, μιας και έως και την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δεν προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση, προκειμένου να παραμείνει ο δρόμος ελεύθερος για τους εκδρομείς και τους ταξιδιώτες των εορτών.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του Προμαχώνα, θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, κατά την οποία θα καθοριστεί ο τρόπος συνέχισης των κινητοποιήσεων από τις 26/12 και μετά.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του τελωνείου της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, για τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου, ο οποίος ξεκίνησε χθες στις 12 το μεσημέρι από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας. Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο. Εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα αποφασιστεί η στάση που θα τηρηθεί κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Με χριστουγεννιάτικο δέντρο οι αγρότες στη Θήβα

Μια διαφορετική, συμβολική εικόνα αντικρίζουν οι οδηγοί στο 90ό χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Θήβας. Ανάμεσα στα παρατεταγμένα τρακτέρ και τις σκηνές που έχουν στήσει οι αγρότες για να περνούν τις νύχτες τους, δεσπόζει ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Δεν πρόκειται απλώς για εορταστικό διάκοσμο, αλλά για ένα σαφές μήνυμα. «Αυτό είναι ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Γιατί δεν πίστευε ότι εμείς θα μείνουμε εδώ. Αλλά να που θα μείνουμε», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Κώστας Καφές, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, ξεκαθαρίζοντας πως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο.

Το μπλόκο της Θήβας έχει στρατηγική σημασία, καθώς είναι το πρώτο που συναντά όποιος φεύγει από την Αθήνα. «Είμαστε οι πρώτοι που θέλουν να διώξουν. Οπότε 24 ώρες το 24ωρο, επτά στα επτά, θα ‘μαστε εδώ. Έχουμε φτιάξει σκηνές, έχουμε φέρει καρότσες, κοιμόμαστε εδώ», τονίζει ο κ. Καφές, περιγράφοντας την καθημερινότητα στον κόμβο μετά από τρεις εβδομάδες κινητοποιήσεων.

Ανοιχτοί δρόμοι από τους αγρότες

Ενόψει των εορτών, οι αγρότες της Θήβας στέλνουν μήνυμα καλής θέλησης προς τους πολίτες. «Γιορτές έχουμε, ο κόσμος θέλει να πάει στο σπίτι του, στα χωριά του. Όλοι μας υποστηρίζουν ακόμα», λέει ο κ. Καφές, προαναγγέλλοντας ότι πρόθεσή τους είναι να επιτρέψουν τη διέλευση των Ι.Χ.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς μένει να φανεί ποια θα είναι η τελική στάση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία μέχρι τώρα ακολουθεί τακτική εκτροπής της κυκλοφορίας σε σημεία όπου υπάρχουν τρακτέρ, για λόγους ασφαλείας, ακόμη και αν οι αγρότες δεν κλείνουν τον δρόμο.

«Η κοινωνία ξέρει ότι χωρίς εμάς δε θα μπορέσει να ζήσει»

Ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι προσπαθεί με «δόλιους τρόπους» να τους φέρει αντιμέτωπους με την κοινωνία -η οποία, επανέλαβε, «μας στηρίζει, καθώς η κοινωνία έχει καταλάβει ότι χωρίς εμάς δεν θα μπορέσει να ζήσει. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα παίρνει πανάκριβα πράγματα, αμφιβόλου ποιότητας». Σε εκείνο το σημείο υπεραμύνθηκε της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων, αντιπαραβάλλοντάς τα με τα εισαγόμενα τρίτων χωρών: «Τα δικά μας έχουν προδιαγραφές Ευρώπης. Από τρίτες χώρες έρχονται με άλλες πρώτες ύλες, άλλα φυτοφάρμακα, είναι μεταλλαγμένα».

Μάλιστα, απηύθυνε ανοιχτή πρόκληση σε όσους θεωρούν εύκολη τη δουλειά του αγρότη: «Προκαλώ τον οποιοδήποτε να έρθει. Να του δώσουμε τρακτέρ και γη. Αν έρθει μια βροχερή μέρα και αντέξει πάνω από μισάωρο χωρίς να φύγει επειδή τον πονάνε τα πόδια, εγώ θα του δώσω ό,τι θέλει». Σε ό,τι αφορά την ουσία της διαμαρτυρίας, ο κ. Καφές ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής κανένα από τα βασικά τους αιτήματα δεν έχει ικανοποιηθεί από την κυβέρνηση. Οι αγρότες ζητούν τη θεσμοθέτηση αφορολόγητου πετρελαίου απευθείας από την αντλία –ώστε να μην περιμένουν εκ των υστέρων επιστροφές φόρου– καθώς και συγκεκριμένο πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος, στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα.

Δημογλίδου: Δεν θα επιτρέψουμε την κίνηση οχημάτων, ενώ στον δρόμο έχει εμπόδια

Κατηγορηματική ότι η τροχαία δεν είναι δυνατόν να επιτρέψει την κίνηση οχημάτων – ανάμεσά τους και βαρέων – στις εθνικές οδούς ενώ υπάρχουν εκεί τρακτέρ είπε από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο», είπε στον ΣΚΑΪ με φόντο τα πλάνα από την κατάσταση που επικρατεί στα μπλόκα των Μαλγάρων και της Νίκαιας ενώ σε άλλο σημείο είπε «αν κάποιος θεωρεί ότι από εκεί μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας».

«Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις αποφασίζει η τροχαία και κανείς διαμαρτυρόμενος. Εμείς δεν έχουμε δει καμία μετακίνηση των μπλόκων» είπε επίσης η Κωνσταντία Δημογλίδου.

ΕΛ.ΑΣ.: Επιβεβλημένη τη ρύθμιση και την εκτροπή κυκλοφορίας

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. χθες χαρακτήρισαν «επιβεβλημένη τη ρύθμιση και την εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων» σχετικά με την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της χώρας λόγω των μπλόκων των αγροτών.

«Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος» σημειώνουν πηγές της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.

Παράλληλα όπως τονίζεται από τις πηγές της ΕΛΑΣ, η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.