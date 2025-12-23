Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα και το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κρατήσουν ζωντανά τα μπλόκα ακόμη και μέσα στις ημέρες των Χριστουγέννων, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι κινητοποιήσεις τους δεν υποχωρούν.

Όπως τονίζουν, το ρεβεγιόν θα τους βρει στους δρόμους, ωστόσο από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έχουν δεσμευθεί να προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων των εορτών.

Συγκεκριμένα, προγραμματίζουν να μετακινήσουν τα αγροτικά οχήματα στις άκρες των δρόμων, δίνοντας στην κυκλοφορία δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα.

Παράλληλα, οι αγρότες διαμηνύουν πως δεν υπάρχει καμία σκέψη για λύση των μπλόκων. «Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι θα τα σπάσουν τα μπλόκα, είναι γελασμένοι. Εμείς συνεχίζουμε και θα είμαστε ακόμη πιο δυναμικοί στις κινητοποιήσεις», επισημαίνουν χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των δράσεών τους.

Από την πλευρά της, η Τροχαία έχει ξεκαθαρίσει ότι για να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση των οχημάτων, οι αγρότες θα πρέπει να αποχωρήσουν πλήρως από την Εθνική Οδό, από τη ΛΕΑ (Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης), αλλά και από το πρόχειρο κατάλυμα στο οποίο διανυκτερεύουν εδώ και 22 ημέρες.

Το σκηνικό παραμένει ρευστό, με τους αγρότες να επιμένουν στις διεκδικήσεις τους και την εορταστική έξοδο να εξελίσσεται υπό στενή παρακολούθηση, καθώς οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν η εύθραυστη ισορροπία στους δρόμους θα διατηρηθεί.

Στη Στερεά Ελλάδα, το μπλόκο της Θήβας θα παραμείνει ενεργό, η Εθνική Οδός σε αυτό το ύψος θα παραμείνει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.

Την ίδια ώρα, ανυποχώρητοι είναι οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Μπλόκο Κομοτηνής: Ανοίγει η Εγνατία Οδός από 23 έως 26 Δεκεμβρίου

Οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 του μήνα, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ταξιδιωτών ενόψει των Χριστουγέννων.