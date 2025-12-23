«Οι αγροτικές κινητοποιήσεις ελπίζω να εκτονωθούν. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές όπως είχαμε δεσμευτεί ύψους 3,8 δις ευρώ, όχι χωρίς κάποιες καθυστερήσεις καθώς πρόκειται για μια σύνθετη εργασία που γίνεται εν κινήσει, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να πηγαίνει στην ΑΑΔΕ» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του ομιλία στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της χρονιάς.

Και πρόσθεσε: «Από τα 27 αιτήματα του κλάδου 20 έχουν επιλυθεί ή μπορούν να επιλυθούν. Διακομματική Επιτροπή στη Βουλή θα εξετάσει τα προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα. Τώρα όμως έχει έρθει η σειρά της συλλογικής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Θα πρέπει να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, να ενισχυθεί οικονομικά η περιφέρεια, αλλά να μην ρισκάρουν την οδική ασφάλεια. Είναι η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν θα υποκύψει».

Σημείωσε δε, ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δικαιολογημένα, αλλά το πλαίσιο έχει οριοθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια. «Λαμβάνουμε δράση υπέρ των πολλών. Η κυβέρνηση θα είναι απόλυτα συνεπής σε όσα είχε πει προεκλογικά για μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών, αλλά και μείωση της ανεργίας».

Ανέφερε ακόμη ότι το 2026 θα ξημερώσει μία νέα ημέρα για το σιδηρόδρομο, ο οποίος περνάει σε μία νέα εποχή.

«Αισθάνομαι ασφαλείς πως το σχέδιο που είχαμε πει θα υλοποιηθεί» ήταν τα λόγια του, ενώ αναφέρθηκε και στην αποτελεσματικότητα του νέου ΚΟΚ.

«Θα κλείσουμε τη χρονιά με μείωση στα θανατηφόρα τροχαία και με τις κάμερες που με αυτοματοποιημένο τρόπο θα εντοπίζουν παραβάσεις και θα στέλνουν πρόστιμα. Μπορούμε να πούμε ότι κάτι αλλάζει. Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν ασχέτως αν στην αρχή συναντάμε κάποια εμπόδια» είπε.

Τέλος, ο πρωθυπουργός ουσιαστικά επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027, καθώς τόνισε πως το «2026 έχουμε ένα πλήρες έτος δουλειάς».