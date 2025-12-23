Το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της χρονιάς αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11:00 το πρωί υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτο θέμα στην ατζέντα θα είναι το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 που θα παρουσιάσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο οποίος και θα μοιράσει στους παριστάμενους συναδέλφους του Υπουργούς τους λεγόμενους «μπλε φακέλους» με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026.

Κάθε Υπουργός λοιπόν θα έχει γραπτώς μπροστά του, μια σειρά από επιμέρους στόχους που θα πρέπει να υλοποιήσει τους επόμενους μήνες, ενώ θα γνωρίζει επακριβώς και τις μείζονες προτεραιότητες συνολικά της κυβέρνησης για την επόμενη χρονιά. Τα βασικά διακυβεύματα αναμένεται να είναι η οικονομική ανάπτυξη, μαζί με τη συνέχιση των αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις και τη μείωση της φορολογίας. Παράλληλα, στους κεντρικούς στόχους θα αναφέρεται η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Δημόσιας Παιδείας, η ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης σε όλες τις βαθμίδες, καθώς επίσης και η ενίσχυση του γεωπολιτικού κύρους της χώρας μας.

Θα γίνει η παρουσίαση του σχεδίου νόμου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς

Οπότε το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να ξεκινήσει με σχετική εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και ακολούθως από τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο. Αμέσως μετά, αναμένεται η παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του σχεδίου νόμου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς, προκειμένου να θωρακιστεί η πολιτεία έναντι των φαινομένων διαφθοράς κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων. Μέσω αυτού του μητρώου θα παρακολουθούνται ψηφιακά οι σχετικές υποθέσεις, οι οποίες θα ταξινομούνται στο περιβάλλον μιας προδιαγεγραμμένης λίστας αδικημάτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις.

Τα στοιχεία κάθε υπόθεσης θα καταχωρούνται ανωνυμοποιημένα, ώστε να μην παραβιάζονται το τεκμήριο αθωότητας, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκόμενων προσώπων, καθώς και η μυστικότητα της ποινικής διαδικασίας, ενώ πρόσβαση στο μητρώο θα έχουν οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι φορείς που σχετίζονται με τη διερεύνηση αδικημάτων διαφθοράς.

Θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών

Στη σημερινή συνεδρίαση θα παρουσιαστεί επίσης από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Μέσω αυτού, η κυβέρνηση προβαίνει σε μια σειρά αλλαγών του θεσμικού πλαισίου.

Ειδικότερα:

Θεσμοθετείται η προδιαγεγραμμένη καύση ως εργαλείο πρόληψης για τη μείωση της συσσωρευμένης καύσιμης ύλης.

Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου.

Αναβαθμίζεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και καταργείται το παλιό μοντέλο διάσπαρτων ανακριτικών κλιμακίων.

Εκπονούνται υποχρεωτικά σχέδια πρόληψης πυρκαγιών για κάθε δήμο και περιφέρεια της χώρας.

Θωρακίζονται τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά με τη δυνατότητα σύστασης νέων μόνιμων πυροσβεστικών φυλακίων.

Δημιουργούνται Επιχειρησιακά Κέντρα σε κάθε Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση με απευθείας σύνδεση με το ΕΣΚΕΔΙΚ.

Συστήνεται επιστημονική επιτροπή για την αξιολόγηση των μέγα-πυρκαγιών με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα συμβάλλουν αποτελεσματικότερα σε μελλοντικά συμβάντα.

Αλλάζει το σύστημα εκπαίδευσης και αναβαθμίζεται η Πυροσβεστική Ακαδημία σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με υβριδικά χαρακτηριστικά πανεπιστημίου και στρατιωτικής σχολής.

Συστήνεται Μητρώο Επικουρικών Δυνάμεων για την αξιοποίηση εξοπλισμού πολιτών και επιχειρήσεων σε κρίσιμα περιστατικά.

Προβλέπεται Ειδική εκπαίδευση των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για τα νέα εναέρια μέσα μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ». Το Πυροσβεστικό Σώμα αποκτά τη δυνατότητα να συγκροτήσει δική του επιχειρησιακή δύναμη πτητικών μέσων, με δικούς του πιλότους και μηχανικούς.

Τέλος, αναμένεται να υπάρξει εισήγηση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.