Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα και δηλώνουν πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Οι αγρότες παραμένουν σε όλα τα σημεία αποκλεισμού των εθνικών οδών και είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους και κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Στη Ριτσώνα, τα τρακτέρ παραμένουν στην εθνική οδό, με την τροχαία να έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας από το Σχηματάρι, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη σχηματιστεί ουρές τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων.

Στη Χαλκίδα, οι αγρότες της Εύβοιας έχουν ανακοινώσει 3ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας, από τις 18:00 έως τις 21:00, με ταυτόχρονο κλείσιμο παρακαμπτηρίων οδών, ενώ η κυκλοφορία θα διεξάγεται μόνο από την παλιά γέφυρα. Χθες, αγρότες από την Εύβοια, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από τη Θήβα, βρέθηκαν στα διόδια των Αφιδνών, σηκώνοντας τις μπάρες και επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, με τις τοπικές συνελεύσεις να καλούνται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα. Για σήμερα, Τρίτη και την Τετάρτη, παραμονή Χριστουγέννων, οι αγρότες σχεδιάζουν να αφήνουν ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις ενόψει των εορτών.

Στον Μπράλο για σήμερα αποφασίστηκε να μην κλείσουν οι παράδρομοι και το επαρχιακό δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η συγκεκριμένη στάση αποτελεί μια συνειδητή επιλογή. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους που περνούν από την περιοχή μας, χωρίς να τους δημιουργούμε πρόσθετα προβλήματα αυτές τις μέρες». Παράλληλα, άφησε σαφώς να εννοηθεί πως αμέσως μετά τις γιορτές οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν.

Λάδι, ελιές και ενημέρωση σήμερα στα διόδια Μουσθένης

Λάδι, ελιές και ενημερωτικά φυλλάδια θα μοιράζουν στους διερχόμενους από τα διόδια οι παραγωγοί που έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Μουσθένης, από τις 16:00 και για τέσσερις ώρες. Στη συνέχεια, τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα θα παραταχθούν στην άκρη του οδοστρώματος έως και την Παρασκευή 26/12, οπότε και οι αγρότες θα συνεδριάσουν για να καθορίσουν τις επόμενες ενέργειές τους.

Ταυτόχρονα, παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Χρυσούπολη και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα του νομού Καβάλας, με τους δρόμους ανοιχτούς, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων κατά τις εορτές των Χριστουγέννων.

Στα μπλόκα τους παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας) καθώς και στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, ένα κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, το πέρασμα της Εξαπλατάνου και την πόλη της Δράμας. Στα σημεία αυτά οι παραγωγοί δεν προγραμματίζουν κινητοποιήσεις μέχρι και τις 26 Δεκεμβρίου, όμως διατηρούν την παρουσία τους στα μπλόκα.

Τι γίνεται σε Ημαθία-Πέλλα και Πιερία

Στην κυκλοφορία δίνονται από σήμερα δύο λωρίδες και το ρεύμα προς Βέροια της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας, που είχαν αποκλείσει οι παραγωγοί στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας από τις 3 Δεκεμβρίου. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα, με το μπλόκο να παραμένει ενεργό και τις βάρδιες των παραγωγών να εναλλάσσονται καθημερινά, ενώ στις 26 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση ώστε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να πάρουν τις αποφάσεις τους για τις επόμενες ενέργειές τους.

Στον κόμβο της Κουλούρας παραμένουν οι παραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν εντός της ημέρας οριστικές αποφάσεις για τις δράσεις τους τις επόμενες ημέρες των εορτών, χωρίς όμως να εξετάζεται το ενδεχόμενο αποκλεισμού δρόμων.

Στον νομό Πέλλας, διατηρούνται τα μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς.

Συνεχίζονται επίσης οι κινητοποιήσεις σε Σκύδρα και Αλμωπία, όπου αγρότες έχουν στήσει μπλόκα στην είσοδο της Αριδαίας, ενώ οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους παραμένουν σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, οι αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, ενώ στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, έως τις 26 Δεκεμβρίου, δεν προγραμματίζονται αποκλεισμοί δρόμων, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Ήπειρο

Στην Ήπειρο αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα 4 μπλόκα που έχουν στηθεί σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα.

Στην Άρτα τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στη γέφυρα της Ιονίας Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα στο μπλόκο του Λούρου, στην έξοδο της κωμόπολης στην εθνική οδό προς Πρέβεζα.

Ο αγροτοκτηνοτροφικός σύλλογος «ΘΥΑΜΙΣ», μαζί με τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους από το μπλόκο του λιμανιού Ηγουμενίτσας, μοίρασαν μανταρίνια στα διόδια της Τύριας χθες το βράδυ σε όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Όπως είπαν, αυτή η δράση «δεν ήταν απλό κέρασμα, αλλά ένα ευχαριστώ για την κατανόηση, την υπομονή και τη στήριξη των πολιτών στον αγώνα τους».

Σήμερα το βράδυ, από τις 8 έως τις 10, αναμένεται να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό του λιμανιού εξωτερικού Ηγουμενίτσας για νταλίκες.

Στο μπλόκο του Καλπακίου και απόψε το βράδυ οι αγρότες θα κάνουν 3ωρο αποκλεισμό για φορτηγά και νταλίκες από και προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην Κακαβιά.

Οι αγρότες της Ηπείρου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, ενώ λόγω των ημερών στολίζουν μέχρι και χριστουγεννιάτικα δέντρα στα μπλόκα.

Μπλόκα και στη δυτική Θεσσαλία

«Δεν φεύγουμε από εδώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας που βρίσκονται στα μπλόκα του Ε65, ενώ νέα τρακτέρ ενισχύουν τα δύο μπλόκα. Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις ενημερωτικού χαρακτήρα και οργανώνουν διάφορες δράσεις στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στις Σέρρες.

Οι αγρότες της Καρδίτσας στη συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε-65 ανοιχτή από σήμερα, Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Αποκλεισμένη η Περιμετρική στην Αχαΐα

Σε εγρήγορση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία και αναμένεται να πάρουν αποφάσεις για τις νέες μορφές των κινητοποιήσεών τους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται για 17η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου, της «Ιονίας» οδού αναμένεται να πραγματοποιήσουν απόψε στις 20:00 γενική συνέλευση, προκειμένου να γίνει ενημέρωση και να ληφθούν αποφάσεις.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους απέκλεισαν το βράδυ της Κυριακής για μία ώρα τον κόμβο του Κουβαρά στο Αγρίνιο, ενώ συνεχίζουν τις δράσεις ενημέρωσης.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 15η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου. Επίσης, απόψε αναμένεται να πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, ώστε να λάβουν νέες αποφάσεις.

Στα Καλάβρυτα, μετά την κινητοποίηση της Κυριακής με τον συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου της πόλης, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στην Αιγιάλεια, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς όμως να αποκλείουν την κυκλοφορία, στην «Ολυμπία» οδό.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου στα Λεχαινά και στην εθνική οδό Πατρών-Τρίπολης, στο ύψος της Αμαλιάδας.

Δημογλίδου: Η αστυνομία αποφασίζει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Για τον τρόπο που γίνεται η διέλευση των ταξιδιωτών από τις εθνικές οδούς ή στα λιμάνια, από όπου θα περάσουν για να φτάσουν στους προορισμούς που έχουν επιλέξει για να κάνουν γιορτές, ποια κατάσταση επικρατεί με τα μπλόκα και πώς διαχειρίζεται την κυκλοφορία η αστυνομία, εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Κατ’ αρχήν πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στην εικόνα των σημείων που υπάρχουν μπλόκα από τις προηγούμενες μέρες και σήμερα. Εμείς δεν βλέπουμε καμία μεταβολή σε αυτά τα σημεία. Δεν έχει μετακινηθεί κανένα όχημα. Η κατάσταση είναι όπως ήταν και τις προηγούμενες ημέρες, γι’ αυτό ακριβώς και συνεχίζουν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από κει και πέρα, πρέπει να καταλάβουν ότι ο καθένας έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα της ιδιότητάς τους. Οι αγρότες βρίσκονται εκεί, είναι απόφαση δική τους για να διαμαρτυρηθούν και πολύ καλά κάνουν, άλλωστε είναι συνταγματικό τους δικαίωμα, αλλά και εμάς είναι υποχρέωσή μας και αποστολή μας να είμαστε σίγουροι και να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα ταξιδέψουν με ασφάλεια και θα φτάσουν στον προορισμό τους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λοιπόν, τις αποφασίζει η Ελληνική Αστυνομία εφόσον δει την παρούσα κατάσταση στο εθνικό δίκτυο ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο υπάρχουν μπλόκα. Εγώ, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή δεν έχει μετακινηθεί κάποιο όχημα, δεν έχει τροποποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο βρίσκονται τα οχήματα σταθμευμένα ουσιαστικά επί της εθνικής οδού και στον Ε65, στα σημεία που υπάρχουν παρακάμψεις, γι’ αυτό ακριβώς και συνεχίζουμε να έχουμε δυνάμεις στα σημεία και να εκτρέπουμε την κυκλοφορία. Και μάλιστα επειδή ακριβώς αρκετοί εκδρομείς ίσως ταξιδέψουν σήμερα και αύριο, καλό θα ήταν στο site της Ελληνικής Αστυνομίας έχουμε κάνει μία μεγάλη προσπάθεια και υπάρχει συγκεκριμένο μπάνερ με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπου οι πολίτες μπορούν να δουν αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα πού υπάρχει μπλόκο και ποια είναι η παράκαμψη που δίνει η Ελληνική Αστυνομία.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει κανονικά κατάληψη, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, όχι μόνο από τα οχήματα των αγροτών, έχουν δημιουργηθεί και κάποιες πρόχειρες κατασκευές, οι άνθρωποι αυτοί κινούνται πεζή στο εθνικό δίκτυο, όπου καταλαβαίνετε ότι αναπτύσσονται ταχύτητες. Η μόνη δίοδος που υπάρχει είναι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά και περιπολικά οχήματα. Δεν μπορεί προφανώς να επιτραπεί η είσοδος των υπολοίπων οδηγών με την παρούσα κατάσταση στο εθνικό δίκτυο γι’ αυτό ακριβώς και εκτρέπουμε. Σε καμία περίπτωση η Ελληνική Αστυνομία δεν θέλει να ταλαιπωρήσει τον κόσμο. Άλλωστε εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ισχυρές δυνάμεις σε όλο το δίκτυο, σε όλες τις παρακάμψεις. Γι’ αυτό ακριβώς, για να διευκολύνουμε τους οδηγούς, γιατί σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να συμβεί κάτι απρόοπτο και να πρέπει να δώσουμε άλλη παράκαμψη», ανέφερε η κ. Δημογλίδου.