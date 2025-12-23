Οι δρόμοι της Ελλάδας έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης εν μέσω εορτών. Από τη Μακεδονία μέχρι την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, αγρότες και κτηνοτρόφοι στήνουν μπλόκα σε εθνικές οδούς και αυτοκινητόδρομους, αρνούμενοι να υποχωρήσουν χωρίς ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Τρακτέρ παρατεταγμένα, λωρίδες κλειστές ή μισάνοιχτες, εκτροπές κυκλοφορίας ακόμα και σε χωματόδρομους και ουρές χιλιομέτρων: η εικόνα είναι εφιαλτική για χιλιάδες ταξιδιώτες που ονειρεύονται ήρεμες χριστουγεννιάτικες μετακινήσεις. Στη Ριτσώνα, ουρές 10 χιλιομέτρων από το Σχηματάρι λόγω εκτροπής, ενώ στη Χαλκίδα προγραμματίζεται 3ωρος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας.

Μπλόκα παντού: Από Εύβοια και Θήβα ως Μακεδονία

Στη Στερεά Ελλάδα, τα μπλόκα σε Ριτσώνα, Κάστρο και Θήβα παραμένουν ακλόνητα. Οι αγρότες αφήνουν μία λωρίδα ανοιχτή ανά κατεύθυνση για τις γιορτές, αλλά οι εκτροπές δημιουργούν χαοτικές ουρές.

Στον Μπράλο, αποφεύγουν κλείσιμο παραδρόμων για να μην προκαλέσουν πανικό, ενώ στα διόδια Μουσθένης μοιράζουν λάδι και ελιές ως ένδειξη καλής θέλησης, αλλά τα τρακτέρ μένουν εκεί μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου.

Στη Μακεδονία, τα μπλόκα σε Χρυσούπολη, Σταυρό Αμυγδαλεώνα, Κερδύλλια και Κοκκινογείων κρατούν δρόμους ανοιχτούς, αλλά με περιορισμούς. Στην Ημαθία (Νησέλι, Κουλούρα), Πέλλα (Γυψοχώρι, Αλυσίδα) και Πιερία (Αιγίνιο, Βαρικό), αγρότες εναλλάσσονται σε βάρδιες, αφήνοντας λωρίδες για εκδρομείς.

Ωστόσο, οι καθυστερήσεις φτάνουν ώρες, με εκτροπές σε επαρχιακούς δρόμους που γίνονται παγίδα για οικογένειες.

Ήπειρος και Δυτική Ελλάδα: Συμβολικές χειρονομίες και πίεση

Στην Ήπειρο, τέσσερα μπλόκα (Άρτα, Λούρος, Καλπάκι, Ηγουμενίτσα) συνεχίζονται με χριστουγεννιάτικα δέντρα και διανομές μανταρινιών στα διόδια Τύριας. Απόψε προετοιμάζεται 2ωρος αποκλεισμός του λιμανιού Ηγουμενίτσας για νταλίκες και 3ωρος στη Κακαβιά για φορτηγά. Στη Δυτική Θεσσαλία (Ε65, Καρδίτσα), μία λωρίδα μένει ανοιχτή, αλλά νέα τρακτέρ ενισχύουν τα σημεία.

Στην Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, η Περιμετρική Πατρών (Εγλυκάδα) είναι αποκλεισμένη για 15η μέρα, ενώ μπλόκα σε Αγγελόκαστρο, Κουβαρά Αγρινίου, Σελινούντα Αιγίου, Πύργο και Αμαλιάδα κρατούν αγρότες σε εγρήγορση. Γενικές συνελεύσεις αποφασίζουν: πίεση ναι, αλλά με προσοχή στις γιορτές.

Η ΕΛ.ΑΣ. ρυθμίζει, αλλά οι ουρές φτάνουν τα όρια

Η εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ξεκαθαρίζει: «Καμία μεταβολή στα μπλόκα, οχήματα ακίνητα, κατασκευές στο οδόστρωμα. Εκτρέπουμε για ασφάλεια – μόνο έκτακτη ανάγκη περνά». Ισχυρές δυνάμεις σε παρακάμψεις, site της ΕΛ.ΑΣ. με μπάνερ για ενημέρωση. Αλλά οι εκτροπές σε χωματόδρομους γίνονται εφιάλτης: λάσπες, στενάχωροι δρόμοι, κίνδυνος για αυτοκίνητα και παιδιά.

Ξενοδόχοι σε απόγνωση: 50% ζημιά στον χειμερινό τουρισμό

Η ταλαιπωρία μεταφράζεται σε οικονομική αιμορραγία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) εκλιπαρεί: «Λύση εδώ και τώρα!». Ο πρόεδρος Γιάννης Χατζής γράφει: «Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι πελάτες, μέλη και εργαζόμενοι. Αποκαταστήστε την κυκλοφορία μέχρι τέλος ημέρας». Στηρίζουν αγρότες λόγω αλληλεξάρτησης με πρωτογενή τομέα, αλλά όχι σε βάρος όλων.

Στη Μαγνησία (Βόλος, Πήλιο), ακυρώσεις 50% – ακόμα και συνέδρια ακυρώνονται. Ο πρόεδρος Ξενοδόχων Μαγνησίας Γιώργος Ζαφείρης: «Σκεφτόμαστε αγωγές κατά Δημοσίου». Στα Τρίκαλα, πτώση 30% επισκεψιμότητας στον Μύλο των Ξωτικών – σχολικές εκδρομές χάνονται, πούλμαν έρχονται για 2-3 ώρες και φεύγουν. Πρόεδρος Έφη Λεβέντη: «Επενδύσαμε, αλλά οι δρόμοι μας σκοτώνουν».

Γενικός Γραμματέας ΠΟΞ Άγγελος Καλλίας (πρόεδρος Ξενοδόχων Δράμας): «Η ηπειρωτική Ελλάδα ματώνει. Χάνουμε 40-50% τζίρου – τον υψηλότερο της χειμερινής σεζόν. Ακυρώσεις 3.000€, μακροχρόνιες κρατήσεις γίνονται 2-3 ημερών». Σε Ιωάννινα, Καρπενήσι, Τρίκαλα, Ηγουμενίτσα: ακυρώσεις 30-50%. Θεματικά πάρκα χάνουν 40%, εστίαση-εμπόριο σβήνουν.

Ταξιδιώτες σε απόγνωση: Ακυρώσεις, φόβος, οικονομική ζημιά

Οικογένειες ακυρώνουν road trips σε Πήλιο, Μύλο Τρικάλων, χιονοδρομικά. Εκδρομείς από Θεσσαλονίκη-Αθήνα περνούν ώρες σε ουρές, εκτρέπονται σε χωματόδρομους χωρίς σήμανση. «Πώς να φτάσουμε στα Ιωάννινα με τρακτέρ στη μέση;» ρωτούν γονείς. Ξενοδόχοι βλέπουν άδεια δωμάτια, εστιατόρια κλειστά. Η εορταστική περίοδος, κρίσιμη για ηπειρωτικούς προορισμούς χωρίς καλοκαιρινά έσοδα, γίνεται εφιάλτης.

Οι αγρότες πιέζουν για αιτήματα (επιδοτήσεις, κόστος παραγωγής), αλλά οι πολίτες πληρώνουν το τίμημα. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί σε site για παρακάμψεις, αγρότες υπόσχονται ένταση μετά γιορτές. Ξενοδόχοι απαιτούν διάλογο: «Υποστηρίζουμε αγρότες, αλλά όχι σε βάρος οικογενειών και οικονομίας».