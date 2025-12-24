Σημαντική πτώση στην πληρότητα των ξενοδοχείων σε πολλές περιοχές της χώρας φέρνουν οι γιορτές των Χριστουγέννων εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων που κάνουν δυσκολότερη τη μετακίνηση των εκδρομέων.

Στον Βόλο και το Πήλιο η πληρότητα κυμαίνεται στο 50-60% με ακυρώσεις έως 50%, ενώ τα Τρίκαλα, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 24/12 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», βλέπουν πτώση από 100% σε 60%.

Το Καρπενήσι αντιμετωπίζει μείωση έως 70% στις κρατήσεις, με αβεβαιότητα για την Πρωτοχρονιά.

Στα Γιάννενα, το Ζαγόρι και το Μέτσοβο η πτώση φτάνει το 15% σε σύγκριση με πέρσι, ενώ στο Νυμφαίο οι ακυρώσεις οδήγησαν την πληρότητα στο 60%.

Η εικόνα καταδεικνύει το μεγάλο πλήγμα που υφίσταται ο τουριστικός κλάδος ενόψει των εορτών.

Σημαντικές οι απώλειες για τους ξενοδόχους – Τι συμβαίνει σε δημοφιλείς προορισμούς

Οι φετινές γιορτές φέρνουν σημαντικές απώλειες για τον ξενοδοχειακό κλάδο, με έντονη πτώση στις κρατήσεις και αυξημένες ακυρώσεις.

Βόλος και Πήλιο

Πληρότητα: 50-60%

Ακυρώσεις: έως 50%

Τεράστιο πλήγμα για ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία και καταστήματα εστίασης.

Τρίκαλα

Αρχικά πληρότητα 100% για όλη την περίοδο, πλέον έπεσε στο 60%

Ακυρώσεις έως 40% για τα Χριστούγεννα

Αβεβαιότητα για την Πρωτοχρονιά

Καρπενήσι

Πτώση κρατήσεων έως 70% για όλο το 20ήμερο του Δεκεμβρίου

«Παγωμένες» οι κρατήσεις της Πρωτοχρονιάς

Οι επισκέπτες καλούν συνεχώς για να ενημερωθούν για πρόσβαση και συνθήκες

Γιάννενα, Κόνιτσα, Ζαγόρι, Μέτσοβο, Τζουμέρκα, περιοχή Δωδώνης

Πληρότητα Χριστούγεννα: 80%

Πληρότητα Πρωτοχρονιά: 85-90% (μείωση 15% σε σχέση με πέρυσι)

Νυμφαίο Φλώρινας

Πληρότητα 100% μέχρι 10/12

Σταδιακές ακυρώσεις, με πτώση στο 60%

Πρωτοχρονιά: μόνο ερωτήσεις για διαθέσιμα δωμάτια

Άγιος Αθανάσιος

Πτώση 5-8% σε σχέση με πέρυσι (πληρότητα 90%)

Η εικόνα είναι ανησυχητική για πολλούς ξενοδόχους, ενώ η αβεβαιότητα συνεχίζεται ενόψει Πρωτοχρονιάς.