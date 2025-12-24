Κατάστημα όπου διεξάγονταν τυχερά παιχνίδια, τύπου «φρουτάκια», εντοπίστηκε το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, δύο εργαζόμενοι (προσωρινά υπεύθυνη και υπάλληλος) και δύο πελάτες, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αφορά, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, συνολικά κατασχέθηκαν 33 ηλεκτρονικοί υπολογιστές (με το ανάλογο περιφερειακό υλικό), ο κεντρικός server, μέσω του οποίου διεξάγονταν τα τυχερά παίγνια και το χρηματικό ποσό των 555 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.