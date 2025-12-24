Η «θεραπεία» του Σπαλέτι αποδίδει καρπούς, ωστόσο πλέον απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις στο ρόστερ στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, καθώς και βελτίωση στον μέσο όρο των γκολ που πετυχαίνει και δέχεται η ομάδα.

Η νίκη της Γιουβέντους επί της Ρόμα, μετά το διπλό στην έδρα της Μπολόνια, όχι μόνο «εξαφάνισε» την ήττα από τη Νάπολι, αλλά έδωσε εκ νέου ώθηση στους «μπιανκονέρι» στη βαθμολογία. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης των εξ αναβολής αγώνων των ομάδων που συμμετέχουν στο Supercoppa στο Ριάντ, η εικόνα της κατάταξης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα: η Γιούβε βρίσκεται στην πέμπτη θέση, στο -4 από την πρωτοπόρο Ίντερ, γεγονός που αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας όχι μόνο για την πρόκριση στο επόμενο Champions League, αλλά ακόμη και για διεκδίκηση του τίτλου. Για να συμβεί αυτό, ωστόσο, χρειάζεται να διορθωθούν ορισμένες αδυναμίες που επιβράδυναν την πορεία της στο πρώτο μισό της σεζόν.

Ο Σπαλέτι επανέφερε την ισορροπία, βάζοντας το σύνολο στο επίκεντρο του πλάνου του. Με αυτόν τον τρόπο, ανέβηκαν και οι ατομικές αποδόσεις: ο Γιλντίζ αποτελεί σημείο αναφοράς, ενώ η Γιούβε μπορεί πλέον να υπολογίζει ξανά στους Λοκατέλι, Καμπιάσο και στον Μπρέμερ, ο οποίος επιστρέφει σταδιακά στο 100% μετά τον τραυματισμό του. Παράλληλα, θετικά κρίνεται και η χρησιμοποίηση του Κουπμάινερς πιο χαμηλά, κοντά στη γραμμή της άμυνας, όπως και του ΜακΚένι είτε σε ρόλο εξτρέμ είτε ως δεύτερου επιθετικού.

Η Γιουβέντους άλλαξε ταχύτητα στα ντέρμπι, επικρατώντας διαδοχικά της Μπολόνια και της Ρόμα. Πολύτιμοι βαθμοί που «σκέπασαν» την ήττα από τη Νάπολι και επανέφεραν τους «μπιανκονέρι» στη βαθμολογική ζώνη που αντιστοιχεί στη δυναμική του ρόστερ που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι.

Οι επόμενες πέντε αγωνιστικές μπορούν να ωθήσουν τη Γιούβε ακόμη ψηλότερα. Τουλάχιστον στα χαρτιά, τα παιχνίδια με Πίζα, Λέτσε, Σασουόλο, Κρεμονέζε και Κάλιαρι μοιάζουν βατά και ικανά να τη βάλουν δυναμικά στη μάχη του τίτλου.

Τα μειονεκτήματα

Παρά την προσπάθεια του Σπαλέτι να βρει τις σωστές ισορροπίες, η ομάδα συνεχίζει να παρουσιάζει κενά κυρίως στον άξονα. Λείπει ένας καθαρός οργανωτής, ένας παίκτης που θα μπορεί να αναδείξει και τους υπόλοιπους μέσους. Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου ίσως προσφέρει λύσεις, όμως για ουσιαστικές προσθήκες απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις.

Η επιστροφή του Μπρέμερ φέρνει μια απαραίτητη «αχτίδα φωτός», καθώς μέχρι στιγμής η Γιούβε έχει δεχτεί περισσότερα γκολ και έχει σκοράρει λιγότερα σε σχέση με τις βασικές ανταγωνίστριες για το σκουντέτο. Μετά τον τραυματισμό του Βλάχοβιτς, οι Ντέιβιντ και Οπεντά δεν έχουν καταφέρει ακόμη να βρουν σταθερό ρυθμό.

Στην επίθεση, οι λύσεις είναι περιορισμένες. Ο Γιλντίζ ξεχωρίζει, χωρίς όμως να δίνει πάντα τη λύση. Ο Κονσεϊσάο δείχνει σημάδια βελτίωσης, αλλά με λίγα γκολ μέχρι στιγμής. Ο Ζεγκρόβα είχε σποραδική παρουσία, ενώ για τους Ντέιβιντ και Οπεντά η υπομονή δεν έχει εξαντληθεί, όμως ο χρόνος πιέζει και κανείς από τους δύο δεν έχει ακόμη καλύψει το κενό που άφησε ο τραυματισμός του Σέρβου.