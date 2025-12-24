Υπάρχουν ταξίδια που μετρούνται σε χιλιόμετρα και άλλα που μετρούνται σε εικόνες. Το Glacier Express ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Γνωστό ως το πιο αργό «εξπρές» τρένο στον κόσμο, χρειάζεται περίπου οκτώ ώρες για να καλύψει μια απόσταση μόλις 290 χλμ. -και αυτό ακριβώς είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του.

Η διαδρομή από το Zermatt έως το St. Moritz είναι μια κινηματογραφική εμπειρία, σχεδιασμένη για να απολαμβάνεται χωρίς βιασύνη. Τα πανοραμικά παράθυρα μετατρέπουν τις Ελβετικές Άλπεις σε ζωντανό σκηνικό, σαν μια ατελείωτη προβολή IMAX: χιονισμένες κορυφές, βαθιές χαράδρες, ορεινά χωριά και αλπικά τοπία που μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικά.

Κατά μήκος της διαδρομής, το τρένο διασχίζει 291 γέφυρες και 91 σήραγγες, με κορυφαία στιγμή το εμβληματικό Landwasser Viaduct.

Η καμπυλωτή πέτρινη γέφυρα, που αιωρείται πάνω από το φαράγγι πριν χαθεί μέσα στο βουνό, αποτελεί ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της ελβετικής σιδηροδρομικής ιστορίας -και μια από τις στιγμές που κάνουν το ταξίδι αξέχαστο.

΄Σύμφωνα με το nationalgeographic.com, o χειμώνας είναι ίσως η ιδανικότερη εποχή για αυτή τη διαδρομή. Το χιόνι απαλύνει τις γραμμές του τοπίου, οι σκιές βαθαίνουν και η αίσθηση απομόνωσης εντείνεται.

Ο προορισμός, το κοσμοπολίτικο St. Moritz, προσφέρει την τέλεια αντίθεση: πολυτέλεια, αλπική παράδοση και εορταστική ατμόσφαιρα.

Την περίοδο των Χριστουγέννων, το κέντρο της πόλης μεταμορφώνεται. Ξύλινα σαλέ φιλοξενούν μικρές αγορές με χειροποίητα στολίδια, αρώματα από μελόψωμο και ζεστή ρακλέτ γεμίζουν τον αέρα, ενώ η παγωμένη λίμνη γίνεται σκηνικό για πατινάζ με φόντο τις Άλπεις. Είναι η στιγμή που το ταξίδι ολοκληρώνεται όχι απλώς γεωγραφικά, αλλά και συναισθηματικά.

Το Glacier Express δεν είναι απλώς ένας τρόπος μετακίνησης. Είναι μια υπενθύμιση ότι το ταξίδι αποκτά αξία όταν επιβραδύνεται -όταν αφήνει χώρο στο βλέμμα να περιπλανηθεί και στον χρόνο να κυλήσει διαφορετικά.