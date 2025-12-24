Χθες το βράδυ, Τρίτη (23/12), η αγαπημένη τηλεοπτική παρέα του «Παρά Πέντε» έσμιξε ξανά σε ένα μοναδικό reunion για να γιορτάσει την επέτειο των 20 χρόνων από την έναρξη της αγαπημένης σειράς του Mega. Η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Αγγελική Λάμπρη, ο Αργύρης Αγγέλου και ο Γιώργος Καπουτζίδης άφησαν για λίγο τους τωρινούς τους ρόλους και επέστρεψαν στις στιγμές που τους καθιέρωσαν στη συνείδηση του κόσμου.

Η βραδιά, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο στις τυπικές ευχαριστίες, καθώς οι πρωταγωνιστές μοιράστηκαν άγνωστα περιστατικά από τα παρασκήνια των γυρισμάτων, θυμήθηκαν ατάκες που έγιναν viral πριν καν υπάρξουν τα social media και δημιούργησαν πέντε νέες σκηνές με σενάρια που πρότεινε το τηλεοπτικό κοινό.

Μάλιστα, σε μια από αυτές τις σκηνές αποκαλύφθηκε πόσα χρήματα έχει στην τράπεζα η Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου, με το πραγματικό μέγεθος της περιουσίας της να αποτελεί ένα μυστήριο για το κοινό εδώ και 20 χρόνια.

Στη νέα χιουμοριστική σκηνή, η Σμαράγδα Καρύδη στον ρόλο της «Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου» μεταφέρεται στην εποχή του 2015, όταν επιβλήθηκαν τα capital controls στην Ελλάδα και φαίνεται να μην μπορεί να προσαρμοστεί στο γεγονός πως το όριο για τις ημερήσιες αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ είχε τεθεί στα 60 ευρώ.

Σε ένα σημείο η Ντάλια ενημερώνεται από τον έμπιστο οικονομικό της σύμβουλο Αλέξη, τον οποίο υποδύεται ο Μιχάλης Μαρίνος, πως η τράπεζα έχει κρατήσει 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που σοκάρει την υπόλοιπη παρέα.

Φυσικά, αντιλαμβανόμαστε πως η πραγματική αξία της περιουσίας της Ντάλιας είναι ακόμα μεγαλύτερη αν συμπεριλάβουμε τα ακίνητα, τις επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή της.

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο: